В Волгоградской области восстановили электроснабжение

Как сообщили корреспонденту «АиФ-Волгоград» в компании, в восстановительных работах было задействовано 27 бригад в составе 87 человек. В настоящее время энергетики ведут мониторинг метеоусловий, устраивают внеочередные осмотры участков воздушных линий, находящихся в зоне действия неблагоприятных погодных факторов.