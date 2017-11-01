В Волгоградской области восстановили электроснабжение
Сотрудники волгоградского филиала «МРСК Юга» восстановили нарушенное
Сотрудники волгоградского филиала «МРСК Юга» восстановили нарушенное
Как сообщили корреспонденту «АиФ-Волгоград» в компании, в восстановительных работах было задействовано 27 бригад в составе 87 человек. В настоящее время энергетики ведут мониторинг метеоусловий, устраивают внеочередные осмотры участков воздушных линий, находящихся в зоне действия неблагоприятных погодных факторов.
Напомним, что обрывы линий электропередач стали происходить днем 31 октября
Отметим, что в случае нарушения электроснабжения волгоградцы могут обратиться по следующему телефону 8−800−100−70−60.