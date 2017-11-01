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10:19 (мск), источник: АиФ Волгоград

В Волгоградской области восстановили электроснабжение

Сотрудники волгоградского филиала «МРСК Юга» восстановили нарушенное из-за штормового ветра электроснабжение в Волгоградской области.

Как сообщили корреспонденту «АиФ-Волгоград» в компании, в восстановительных работах было задействовано 27 бригад в составе 87 человек. В настоящее время энергетики ведут мониторинг метеоусловий, устраивают внеочередные осмотры участков воздушных линий, находящихся в зоне действия неблагоприятных погодных факторов.

Напомним, что обрывы линий электропередач стали происходить днем 31 октября из-за сильного ветра. Основной удар стихии пришелся на Еланский, Среднеахтубинский, Камышинский, Городищенский и Старополтавский районы. Энергетики перешли на особый режим работы.

Отметим, что в случае нарушения электроснабжения волгоградцы могут обратиться по следующему телефону 8−800−100−70−60.

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