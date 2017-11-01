Звезды шоу-бизнеса выступят за 5 млн рублей на губернаторском балу в Воронеже

Источник: govvrn.ru

За участие артистов в концерте суммарно придется отдать примерно 5 миллионов рублей. Из них больше всего получат супруги Алексей Чумаков и Юлия Ковальчук, паре заплатят 2,75 миллионов рублей. Правда, выступать артисты будут не одни, с ними приедут 15 музыкантов. Кроме того, Чумаков и Ковальчук станут ведущими вечера.

Другая пара певцов — Владимир Персняков и Наталья Подольская получат чуть менее внушительный гонорар — 1,73 миллиона рублей. Задача у них будет одна — исполнить свои музыкальные произведения. Самый маленький гонорар из перечисленных артистов получит Юрий Стоянов, ему заплатят 600 тысяч рублей. За эту сумму он проведет традиционный благотворительный аукцион.

Напомним, что благотворительный Рождественский бал существует в Воронеже с 2010 года и проводится по инициативе губернатора Алексея Гордеева и его супруги. Цель бала — сбор средств для поддержки одаренных детей, проживающих в Воронежской области. Для этого, в частности, проводят аукцион, все вырученные средства с которого пойдут детям. Лоты, среди которых и личные, от губернатора и митрополита, приобретают известные бизнесмены.