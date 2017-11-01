На Ангарском перевале проверяют все машины, водителей и пассажиров

Останавливают абсолютно все транспортные средства, следующие из Алушты в Симферополь. Из-за этого образовалась двухкилометровая пробка. По словам автомобилистов, проверяют не только водителей, но и пассажиров.

Как сообщал РИА Новости Крым, во вторник около 20:00 на газораспределительной станции возле поселка Виноградное (Алушта) зафиксировали снижение давления газа. Одновременно с этим прекратилась подача электроэнергии в связи с падением опоры ЛЭП. При осмотре места происшествия специалисты обнаружили внешнее повреждение линии газопровода. В «Крымгазсети» не исключили, что причиной мог стать подрыв объекта. Восстановить газопровод планируется в течение дня.