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10:32 (мск), источник: РИА Крым

На Ангарском перевале проверяют все машины, водителей и пассажиров

СИМФЕРОПОЛЬ, 1 ноя — РИА Новости Крым. На Ангарском перевале полиция тормозит все автомобили со стороны Алушты для проверки документов, передает корреспондент РИА Новости Крым.

Источник: РИА "Новости"

Останавливают абсолютно все транспортные средства, следующие из Алушты в Симферополь. Из-за этого образовалась двухкилометровая пробка. По словам автомобилистов, проверяют не только водителей, но и пассажиров.

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«Нужно зайти на пост, предъявить документы на авто, пассажир должен предъявить документы, удостоверяющие личность. Все фиксируется, паспорта фотографируют», — рассказывают водители.

Как сообщал РИА Новости Крым, во вторник около 20:00 на газораспределительной станции возле поселка Виноградное (Алушта) зафиксировали снижение давления газа. Одновременно с этим прекратилась подача электроэнергии в связи с падением опоры ЛЭП. При осмотре места происшествия специалисты обнаружили внешнее повреждение линии газопровода. В «Крымгазсети» не исключили, что причиной мог стать подрыв объекта. Восстановить газопровод планируется в течение дня.

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