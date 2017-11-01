На Ангарском перевале проверяют все машины, водителей и пассажиров
СИМФЕРОПОЛЬ, 1 ноя — РИА Новости Крым. На Ангарском перевале полиция тормозит все автомобили со стороны Алушты для проверки документов, передает корреспондент РИА Новости Крым.
СИМФЕРОПОЛЬ, 1 ноя — РИА Новости Крым. На Ангарском перевале полиция тормозит все автомобили со стороны Алушты для проверки документов, передает корреспондент РИА Новости Крым.
Останавливают абсолютно все транспортные средства, следующие из Алушты в Симферополь.
«Нужно зайти на пост, предъявить документы на авто, пассажир должен предъявить документы, удостоверяющие личность. Все фиксируется, паспорта фотографируют», — рассказывают водители.
Как сообщал РИА Новости Крым, во вторник около 20:00 на газораспределительной станции возле поселка Виноградное (Алушта) зафиксировали снижение давления газа. Одновременно с этим прекратилась подача электроэнергии в связи с падением опоры ЛЭП. При осмотре места происшествия специалисты обнаружили внешнее повреждение линии газопровода. В «Крымгазсети» не исключили, что причиной мог стать подрыв объекта. Восстановить газопровод планируется в течение дня.