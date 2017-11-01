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10:30 (мск), источник: КрымPress

На дороге Судак — Новый Свет укладывают асфальт

Работы по укладке нового асфальтобетонного покрытия на дороге Судак-Новый Свет подрядчик ООО «Крымдорстрой» начал 31 октября.

Проектом предусмотрено восстановление разрушенных подпорных стен и нескольких участков, которые находятся в аварийном состоянии, а также восстановление асфальтобетонного покрытия от улицы Морская в Судаке до автостанции поселка Новый Свет протяженностью 6,3 км. Работы на дороге начались в первой половине октября.

Контрактом предусмотрено завершение работ до конца этого года, — сообщает пресс-служба администрации Судака. Стоимость проекта, напомним, 38,6 млн. руб.

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