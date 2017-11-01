На дороге Судак — Новый Свет укладывают асфальт

Проектом предусмотрено восстановление разрушенных подпорных стен и нескольких участков, которые находятся в аварийном состоянии, а также восстановление асфальтобетонного покрытия от улицы Морская в Судаке до автостанции поселка Новый Свет протяженностью 6,3 км. Работы на дороге начались в первой половине октября.