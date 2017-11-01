Как фильм «Титаник» стал таким успешным
Почему картина не поддается простой математической формуле и в чем заключается творческое чутье Джеймса Кэмерона.
Почему картина не поддается простой математической формуле и в чем заключается творческое чутье Джеймса Кэмерона.
1 ноября 1997 года, 20 лет назад, в Токио состоялась мировая премьера ленты «Титаник». ТАСС рассказывает о том, почему картина Джеймса Кэмерона стала самым кассовым фильмом в истории и уступила титул лишь спустя 12 лет другой ленте канадского режиссера.
«Мы были самыми большими идиотами в Голливуде, а пресса достала длинные клинки и начала их точить с того момента, как мы заявили о летней премьере фильма», — вспоминает Джеймс Кэмерон о том, как «Титаник» начал обрастать слухами и привлекать повышенное внимание прессы задолго до того, как вышел в американский прокат 19 декабря 1997 года. Изначально планировалось, что он достигнет киноэкранов 4 июля, но вскоре стало понятно, что так быстро до премьеры исполинский проект не доплывет.
Самый дорогой фильм в истории кино XX века (примерно $195 млн), чей бюджет рос день ото дня, невиданные технологии, трехчасовой эпический хронометраж, а также 14 номинаций на «Оскар», из которых 11 конвертировались в награды. И еще одна история про режиссерское упорство.
Как и все феномены любой эпохи, «Титаник» не поддается обманчиво простой математической формуле «секрет успеха», хотя, казалось бы, у Джеймса Кэмерона он точно есть и режиссер хранит его
Если же
Первая тройка игроков мирового
В 1995-м вышел постапокалиптический «Водный мир» с Кевином Костнером, чей 175-миллионный бюджет и провальные сборы заставили Universal отказаться от предложения 20th Century Fox разделить траты на «Титаник».
В итоге Fox помогли в Paramount — и вряд ли об этой авантюре жалеют. Хотя иначе как безумием проект Кэмерона на стадии производства не называли. Как вспоминает продюсер Paramount Шерри Лансинг, доходило до того, что Кэмерон требовал настоящие обои, а не нарисованные, отчего все продюсеры, разумеется, седели. Кэмерон вел войну с двумя студиями, а споры возникали на всех стадиях — от обоев до постеров.
Та же Лансинг в воспоминаниях о работе над
Плюс очаровывающий дух новой надежды, с такой любовью приписываемый кинематографом началу XX века. Плюс, конечно, химия между молодыми артистами Леонардо Ди Каприо и Кейт Уинслет, которые в тот момент остались без «Оскаров» (Лео даже без номинации), но взяли свое впоследствии.
Уинслет наградили за «Чтеца» в 2009-м, Ди Каприо — после волны мемов — в 2016-м за «Выжившего». Кстати, Джека и Роуз могли сыграть Том Круз и Гвинет Пэлтроу — и «Оскар» есть только у последней (за «Влюбленного Шекспира»).
Забавно, что даже ставшую хитом песню Селин Дион «My heart will go on» предлагали заменить под предлогом, что она простовата. Кэмерон отрезал, что песня замечательная, ничего другого не нужно. Это очевидный пример режиссерского чутья и почерка: фильмы Кэмерона могут казаться в
В России выросло минимум одно поколение зрителей, среди которых есть те, кто смотрит фильм про обреченную любовь по телевизору с любого момента и плачет на ключевых сценах из раза в раз.
Кэмерон — мастер таких ударных эпизодов, он с холодным расчетом расставляет их по фильму так, чтобы зритель оказался в плену зрелища. Недавний повторный прокат второго «Терминатора» это лишний раз продемонстрировал: сцены, разобранные на цитаты, сконцентрированы в первых тридцати минутах, а дальше подаются уже более скупыми порциями.
Зритель взят в оборот, зритель уже никуда не торопится, можно его удивлять не так часто. Так же работает и «Титаник», где захватывающий дух масштаб сочетался с историей камерной и интимной. Где постоянно
Однако хорошая лента — это не просто сумма ее частей. Возможно, многие
Самому Кэмерону, несмотря на очередной кассовый рекорд, второй раз близкая сюжетная схема уже не поддалась — Сэм Уортингтон и Зои Салдана не стали новыми Ди Каприо и Уинслет, их отношения в «Аватаре», скорее, схематичные, а не живые, да и ударные кэмероновские сцены трудно назвать запоминающимися (отчасти потому, что некоторые из них — цитаты из «Чужих»).
В чем же секрет успеха «Титаника»? В режиссерской непреклонности? В удачном балансе эпического и интимного? В органичной романтической линии? В том, что именно вечная любовь должна была стать ответом на те невзгоды, которые человечество ждало в связи с наступлением XXI века? Остается только гадать — и не пытайтесь повторить (это дома).
Алексей Филиппов.