Как фильм «Титаник» стал таким успешным

1 ноября 1997 года, 20 лет назад, в Токио состоялась мировая премьера ленты «Титаник». ТАСС рассказывает о том, почему картина Джеймса Кэмерона стала самым кассовым фильмом в истории и уступила титул лишь спустя 12 лет другой ленте канадского режиссера.

«Мы были самыми большими идиотами в Голливуде, а пресса достала длинные клинки и начала их точить с того момента, как мы заявили о летней премьере фильма», — вспоминает Джеймс Кэмерон о том, как «Титаник» начал обрастать слухами и привлекать повышенное внимание прессы задолго до того, как вышел в американский прокат 19 декабря 1997 года. Изначально планировалось, что он достигнет киноэкранов 4 июля, но вскоре стало понятно, что так быстро до премьеры исполинский проект не доплывет.

Самый дорогой фильм в истории кино XX века (примерно $195 млн), чей бюджет рос день ото дня, невиданные технологии, трехчасовой эпический хронометраж, а также 14 номинаций на «Оскар», из которых 11 конвертировались в награды. И еще одна история про режиссерское упорство.

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Как и все феномены любой эпохи, «Титаник» не поддается обманчиво простой математической формуле «секрет успеха», хотя, казалось бы, у Джеймса Кэмерона он точно есть и режиссер хранит его где-то под подушкой, с которой путешествует даже на дно Марианской впадины.

Кассовый рекорд «Титаника» удалось побить только самому же Кэмерону с «Аватаром», но космический эпос про Пандору не оставил того же следа в массовой культуре, что история любви Джека и Роуз. С наградами тоже не задалось.

Если же все-таки прибегнуть к попытке математического анализа и взять три самые кассовые картины в истории кинематографа (с учетом инфляции), то может сложиться впечатление, что формула действительно существует.

Первая тройка игроков мирового бокс-офиса более чем за столетнюю историю киноискусства — это «Унесенные ветром», «Аватар» и «Титаник». Три истории любви на фоне глобальных событий, в двух случаях — исторических, еще в одном речь идет о притчевой реакции на дела современного мира. Пресловутый дух времени в деле о народной любви, престижных наградах и сундуках с долларами и прочей мировой валютой сбрасывать со счетов тоже не стоит.

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В 1995-м вышел постапокалиптический «Водный мир» с Кевином Костнером, чей 175-миллионный бюджет и провальные сборы заставили Universal отказаться от предложения 20th Century Fox разделить траты на «Титаник».

В итоге Fox помогли в Paramount — и вряд ли об этой авантюре жалеют. Хотя иначе как безумием проект Кэмерона на стадии производства не называли. Как вспоминает продюсер Paramount Шерри Лансинг, доходило до того, что Кэмерон требовал настоящие обои, а не нарисованные, отчего все продюсеры, разумеется, седели. Кэмерон вел войну с двумя студиями, а споры возникали на всех стадиях — от обоев до постеров.

Та же Лансинг в воспоминаниях о работе над фильмом-юбиляром в первую очередь выделяет месседж о расширении прав женщин. И это неспроста: «Титаник» действительно так ловко устроен, что умудрился вместить в свои трюмы и каюты практически все блокбастерные темы, и не только.

Фильм-катастрофа, основанная на реальных событиях. Плюс квинтэссенция романтики — «Ромео и Джульетта» на борту трансатлантического парохода. Плюс недвусмысленное высказывание о классовом делении и эмансипации женщин.

Плюс очаровывающий дух новой надежды, с такой любовью приписываемый кинематографом началу XX века. Плюс, конечно, химия между молодыми артистами Леонардо Ди Каприо и Кейт Уинслет, которые в тот момент остались без «Оскаров» (Лео даже без номинации), но взяли свое впоследствии.

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Уинслет наградили за «Чтеца» в 2009-м, Ди Каприо — после волны мемов — в 2016-м за «Выжившего». Кстати, Джека и Роуз могли сыграть Том Круз и Гвинет Пэлтроу — и «Оскар» есть только у последней (за «Влюбленного Шекспира»).

Забавно, что даже ставшую хитом песню Селин Дион «My heart will go on» предлагали заменить под предлогом, что она простовата. Кэмерон отрезал, что песня замечательная, ничего другого не нужно. Это очевидный пример режиссерского чутья и почерка: фильмы Кэмерона могут казаться в чем-то простоватыми, но они действенны.

Есть, страшно сказать, люди, ходившие на «Титаник» и «Аватар» в кинотеатр несколько десятков раз.

В России выросло минимум одно поколение зрителей, среди которых есть те, кто смотрит фильм про обреченную любовь по телевизору с любого момента и плачет на ключевых сценах из раза в раз.

Кэмерон — мастер таких ударных эпизодов, он с холодным расчетом расставляет их по фильму так, чтобы зритель оказался в плену зрелища. Недавний повторный прокат второго «Терминатора» это лишний раз продемонстрировал: сцены, разобранные на цитаты, сконцентрированы в первых тридцати минутах, а дальше подаются уже более скупыми порциями.

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Зритель взят в оборот, зритель уже никуда не торопится, можно его удивлять не так часто. Так же работает и «Титаник», где захватывающий дух масштаб сочетался с историей камерной и интимной. Где постоянно что-то происходило — то сымпровизированная сцена с плевками за борт, то танцы, то секс в карете, то встреча с айсбергом.

Однако хорошая лента — это не просто сумма ее частей. Возможно, многие фильмы-катастрофы с акцентом на любовной линии на бумаге выглядели как потенциальный «Титаник», но не смогли повторить его успех.

Самому Кэмерону, несмотря на очередной кассовый рекорд, второй раз близкая сюжетная схема уже не поддалась — Сэм Уортингтон и Зои Салдана не стали новыми Ди Каприо и Уинслет, их отношения в «Аватаре», скорее, схематичные, а не живые, да и ударные кэмероновские сцены трудно назвать запоминающимися (отчасти потому, что некоторые из них — цитаты из «Чужих»).

В чем же секрет успеха «Титаника»? В режиссерской непреклонности? В удачном балансе эпического и интимного? В органичной романтической линии? В том, что именно вечная любовь должна была стать ответом на те невзгоды, которые человечество ждало в связи с наступлением XXI века? Остается только гадать — и не пытайтесь повторить (это дома).