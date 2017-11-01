Главную новогоднюю елку модернизируют в сквере Кирова в Иркутске
Хвою планируется заменить на конструкции.
Хвою планируется заменить на конструкции.
Центральную городскую елку модернизируют в сквере Кирова в Иркутске в 2017 году. В ходе работ она будет оформлена в
Монтаж ели начнется в первой декаде декабря. Открытие новогодней елки запланировано на 23 декабря. Также в этом году вокруг ели установят металлическое ограждение с подсветкой.
«В этом году мы не будем делать ледяное ограждение у елки. Было решено сделать его из металла с подсветкой в стиле “Русских сказок” и нового
Новое
«Как известно, елка состоит из каркаса, он остается прежним. По нему проведут традиционные ремонтные работы, проверят все элементы. Замена 4 тысячи веток хвои обошлась в 1,2 млн рублей», — отметил директор МАУ «Праздник» Антон Титков.
Средства на модернизацию ели выделены из городского бюджета.
Напомним, что ООО «Ц-9» украсит за 4,03 млн рублей новогоднюю ель в сквере Кирова в Иркутске. Итоги тендера подведены 30 октября.