Главную новогоднюю елку модернизируют в сквере Кирова в Иркутске

Источник: IrkutskMedia.ru

Центральную городскую елку модернизируют в сквере Кирова в Иркутске в 2017 году. В ходе работ она будет оформлена в зелено-золотистом цвете, также у новогодней красавицы полностью заменят хвою, отметил начальник управления культуры администрации Иркутска Виталий Барышников на пресс-конференции, посвященной подготовке к Новому году, сегодня, 1 ноября. Об этом сообщает ИА IrkutskMedia.

Монтаж ели начнется в первой декаде декабря. Открытие новогодней елки запланировано на 23 декабря. Также в этом году вокруг ели установят металлическое ограждение с подсветкой.

«В этом году мы не будем делать ледяное ограждение у елки. Было решено сделать его из металла с подсветкой в стиле “Русских сказок” и нового зелено-золотистого решения. Это будет многоразовая конструкция, которую можно будет монтировать и которая прослужит городу несколько лет», — рассказал Виталий Барышников.

Новое свето-иллюминационное оформление елки, металлического ограждения обойдется в 4 млн рублей.

«Как известно, елка состоит из каркаса, он остается прежним. По нему проведут традиционные ремонтные работы, проверят все элементы. Замена 4 тысячи веток хвои обошлась в 1,2 млн рублей», — отметил директор МАУ «Праздник» Антон Титков.

Средства на модернизацию ели выделены из городского бюджета.