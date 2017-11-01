Житель Железногорска пробежал 98 марафонов
Валерий Кудымов ещё на шаг приблизился к своей цели — 100 марафонов.
Валерий Кудымов ещё на шаг приблизился к своей цели — 100 марафонов.
Житель Железногорска Валентин Кудымов пробежал 98 марафонов, сообщили в
Железногорец, перешагнувший 60-летний рубеж, вплотную приблизился к своей цели — пробежать 100 марафонских дистанций.
98-ю дистанцию мужчина преодолел за 3 часа 47 минут 42 секунды. Это произошло в городе Подгорица, который находится в Черногории. Всего в забеге приняли участие представители 39 стран, а в возрастной категории сибиряк стал четвертым.
Всего за последние 5 недель стайер пробежал три таких дистанции. Следующий марафон Кудымов планирует «сделать» в родном городе в уже в декабре этого года.