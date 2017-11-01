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10:24 (мск), источник: АиФ Красноярск

Житель Железногорска пробежал 98 марафонов

Валерий Кудымов ещё на шаг приблизился к своей цели — 100 марафонов.

Житель Железногорска Валентин Кудымов пробежал 98 марафонов, сообщили в пресс-службе Крайспорта.

Железногорец, перешагнувший 60-летний рубеж, вплотную приблизился к своей цели — пробежать 100 марафонских дистанций.

98-ю дистанцию мужчина преодолел за 3 часа 47 минут 42 секунды. Это произошло в городе Подгорица, который находится в Черногории. Всего в забеге приняли участие представители 39 стран, а в возрастной категории сибиряк стал четвертым.

Всего за последние 5 недель стайер пробежал три таких дистанции. Следующий марафон Кудымов планирует «сделать» в родном городе в уже в декабре этого года.

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