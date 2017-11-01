Для больницы в Комсомольске-на-Амуре построят вертолётную площадку
Проект реализуют в рамках программы развития санитарной авиации.
Проект реализуют в рамках программы развития санитарной авиации.
На территории городской больницы № 2 в
Развитие санитарной авиации в регионе обсудили на совещании по вопросу реализации на территории края федеральных приоритетных проектов. В крае применяют ряд мер для повышения доступности медицинской помощи жителям труднодоступных территорий. Хабаровский край — один из 34 регионов страны, где в рамках реализации приоритетного проекта вылеты вертолётов для госпитализации пациентов по экстренным показаниям на 90% финансирует федеральный бюджет.
В этом году регион получил субсидию для оказания скорой медицинской помощи населению. На эти деньги специалисты КГБУЗ «Хабаровского территориального центра медицины катастроф» совершили 152 вылета. За счёт федеральной помощи в регионе транспортировали 211 человек. В основном это был и пациенты с
Как сообщает
Агентство также сообщало, что в рамках федерального проекта край планирует за два ближайших года приобрести три вертолёта. Воздушные суда будут покупать на условиях лизинга. Стоимость каждого составит около 500 миллионов рублей.