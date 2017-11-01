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10:26 (мск), источник: Восток Медиа

Для больницы в Комсомольске-на-Амуре построят вертолётную площадку

Проект реализуют в рамках программы развития санитарной авиации.

На территории городской больницы № 2 в Комсомольске-на-Амуре краевые власти планируют построить вертолётную площадку. Подобные уже оборудовали на трассе Лидога — Ванино во время строительства автодороги и привели в нормативное состояние в селе Троицком Нанайского района.

Развитие санитарной авиации в регионе обсудили на совещании по вопросу реализации на территории края федеральных приоритетных проектов. В крае применяют ряд мер для повышения доступности медицинской помощи жителям труднодоступных территорий. Хабаровский край — один из 34 регионов страны, где в рамках реализации приоритетного проекта вылеты вертолётов для госпитализации пациентов по экстренным показаниям на 90% финансирует федеральный бюджет.

В этом году регион получил субсидию для оказания скорой медицинской помощи населению. На эти деньги специалисты КГБУЗ «Хабаровского территориального центра медицины катастроф» совершили 152 вылета. За счёт федеральной помощи в регионе транспортировали 211 человек. В основном это был и пациенты с сердечно-сосудистыми заболеваниями, дети и беременные женщины.

Как сообщает пресс-служба краевого правительства, в рамках реализации проекта регион заключил договор на поставку воздушного судна Ми-8, оборудованного санитарным модулем. РИА «Восток-Медиа — Хабаровск» писало, что это универсальный комплекс, который отвечает всем требованиям оказания первой помощи. Теперь на вооружении медиков есть электрокардиографы, реанимационное оборудование, кислородные баллоны, аппараты искусственной вентиляции лёгких. Каждый комплект позволяет поддерживать жизнь сразу двоих пострадавших, даже если они находятся в тяжёлом состоянии.

Агентство также сообщало, что в рамках федерального проекта край планирует за два ближайших года приобрести три вертолёта. Воздушные суда будут покупать на условиях лизинга. Стоимость каждого составит около 500 миллионов рублей.

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