У Волгоградской областной филармонии появится новый директор
В Волгоградской областной филармонии ожидается новое назначение на пост директора учреждения.
В Волгоградской областной филармонии ожидается новое назначение на пост директора учреждения.
Как сообщила корреспонденту «АиФ-Волгоград»
«Ждем, когда нам официально представят нового руководителя», — отметила
Известно, что Светлана Матова переходит на работу в областную администрацию. «О ее новой должности пока ничего не знаем», — заявила Татьяна Бударина.