У Волгоградской областной филармонии появится новый директор

Источник: Аргументы и факты

Как сообщила корреспонденту «АиФ-Волгоград» пресс-секретарь филармонии Татьяна Бударина, прежний руководитель учреждения Светлана Матова написала заявление об увольнении по собственному желанию, кто теперь займет ее пост, пока не известно.

«Ждем, когда нам официально представят нового руководителя», — отметила пресс-секретарь. Добавим, что, по слухам, новым директором филармонии может стать Станислав Малых, возглавлявший МУК «Волгоградский музыкальный театр».