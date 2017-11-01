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12:06 (мск), источник: АиФ Волгоград

У Волгоградской областной филармонии появится новый директор

В Волгоградской областной филармонии ожидается новое назначение на пост директора учреждения.

Источник: Аргументы и факты

Как сообщила корреспонденту «АиФ-Волгоград» пресс-секретарь филармонии Татьяна Бударина, прежний руководитель учреждения Светлана Матова написала заявление об увольнении по собственному желанию, кто теперь займет ее пост, пока не известно.

«Ждем, когда нам официально представят нового руководителя», — отметила пресс-секретарь. Добавим, что, по слухам, новым директором филармонии может стать Станислав Малых, возглавлявший МУК «Волгоградский музыкальный театр».

Известно, что Светлана Матова переходит на работу в областную администрацию. «О ее новой должности пока ничего не знаем», — заявила Татьяна Бударина.

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