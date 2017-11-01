В Ташкенте на территории детского сада строится автостоянка

На вопрос, есть ли у хокимията разрешение строить автостоянки на территории детских садов, работник администрации района предпочел промолчать. Жильцы прилегающих домов, чьи дети посещают этот детсад, возмущены напоминающим рейдерский захватом.

Они не перестают задавать вопрос: «Кто и на каком основании позволил отбирать территорию у детского дошкольного учреждения, сооружать на ней автостоянку?», которая, кстати, поглотила и бассейн, где в летнюю жару воспитанники с огромным удовольствием плескались. Теперь во время игр и прогулок дети, по всей видимости, должны будут дышать выхлопными газами.