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10:29 (мск), источник: Kommersant.uz

В Ташкенте на территории детского сада строится автостоянка

По данным газеты «Правда Востока», в минувшую пятницу территорию детского садика № 232 Мирзо-Улугбекского района столицы, вырезав ворота, заполнили рабочие.

Источник: Kommersant.uz

Они приступили к оборудованию опалубки для намеченного ограждения, разделившего территорию садика пополам.

Как пояснил работник районного хокимията Хамидулла Ходжиматов, на одной половине детского сада будет оборудована открытая автомобильная стоянка.

На вопрос, есть ли у хокимията разрешение строить автостоянки на территории детских садов, работник администрации района предпочел промолчать. Жильцы прилегающих домов, чьи дети посещают этот детсад, возмущены напоминающим рейдерский захватом.

Они не перестают задавать вопрос: «Кто и на каком основании позволил отбирать территорию у детского дошкольного учреждения, сооружать на ней автостоянку?», которая, кстати, поглотила и бассейн, где в летнюю жару воспитанники с огромным удовольствием плескались. Теперь во время игр и прогулок дети, по всей видимости, должны будут дышать выхлопными газами.

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