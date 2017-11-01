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10:31 (мск), источник: Zakon.kz

В Казахстане растет армия медиаторов

В Сенате Парламента прошел круглый стол «Роль процедуры медиации в снижении конфликтности и повышении правовой культуры в обществе», на котором обсуждены состояние, проблемы и перспективы развития института медиации в Казахстане, использование ее в трудовых спорах и уголовном процессе, сообщает Zakon.kz.

Источник: Zakon.kz

В мероприятии приняли участие председатель Комитета по конституционному законодательству, судебной системе и правоохранительным органам Сената Георгий Ким, заместитель председателя Ассамблеи народа Казахстана, заведующий Секретариатом АНК Администрации Президента Дархан Мынбай, вице-министр труда и социальной защиты населения Светлана Жакупова, а также парламентарии, адвокаты, представители Верховного суда, Генеральной прокуратуры, ряда министерств, национальной Палаты предпринимателей «Атамекен», национального Центра по правам человека, центров медиации и другие.

Закон о медиации в Казахстане был принят в начале 2011 года, но фактически свое начало этот институт берет с казахской истории. Истоками является суд биев, где главной целью бия, избранного всем аулом, было примирение сторон, конфликтующих по различным хозяйственным спорам.

Сегодня в Казахстане создан Совет медиации АНК, при Домах дружбы открыты 17 кабинетов медиации, более тысячи кабинетов общественного согласия действуют в сельской местности, свыше 2200 советов общественного согласия работают при АНК, примерно столько же советов матерей.

По республике действует более 70 общественных центров медиации. В их рядах насчитывается в общей сложности свыше 4200 медиаторов, из них профессиональных — 640, непрофессиональных — 3583.

На стадии досудебного разбирательства путем медиации разрешены уже более семи тысяч споров, причем подавляющая часть — профессиональными медиаторами. На стадии судебного разбирательства — чуть больше.

Основное количество разрешенных споров составляют социально-бытовые, семейные, имущественные, трудовые и земельные.

В прошлом году между Ассамблеей народа Казахстана и Верховным судом был подписан меморандум о сотрудничестве в области медиации и сегодня кабинеты медиации создаются во всех судах и домах дружбы регионов, районов, округов. В настоящее время их количество достигло более 260.

Также в начале этого года Верховным судом был запущен пилотный проект по досудебному урегулированию отдельных категорий споров — наследственных, о расторжении брака и разделе имущества, о выселении и по вопросам управления кондоминиумом, по договорам займа, некоторых трудовых споров, корпоративных, связанных с оказанием медицинских услуг и так далее.

В отдельных судах установлены графики дежурств медиаторов, которые по собственной инициативе оказывают гражданам помощь бесплатно.

Ассамблея народа Казахстана работает с Генеральной прокуратурой по реализации Дорожной карты «Казахстан без насилия в отношении женщин и детей», уже внесены предложения с применением медиативных процедур в сфере социально-бытового насилия, насилия в семье, пыток и другие.

Созданы центры правоохранительных услуг (ЦПУ) в Астане и Актобе, которые оказывают информационно-консультационные услуги прокуроров, адвокатов, психологов, медиаторов на бесплатной основе. До конца года центры будут открыты во всех регионах страны.

В настоящее время профессиональные медиаторы Астаны и Актобе активно работают с ЦПУ, оказывают медиативную помощь населению. По итогам работы круглого стола приняты рекомендации, в том числе по введению единых тарифов на услуги медиаторов на примере нотариусов.

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