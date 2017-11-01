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10:33 (мск), источник: Tengrinews

Ночная надбавка в супермаркете удивила астанчан

Жителей Астаны удивила вывеска о пятипроцентной наценке на товары в супермаркете Астаны, передает Tengrinews.kz.

Источник: Tengrinews

Читатели портала прислали в редакцию фотографии вывески, установленной в одном из супермаркетов столицы.

Она предупреждает покупателей о том, что с 23.00 до 6.00 действует пятипроцентная наценка на весь товар за ночное обслуживание.

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