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10:40 (мск), источник: ИА Башинформ

В Башкирии выдано более 500 электронных больничных листов

УФА, 1 ноя 2017. /ИА «Башинформ», Альфия Аглиуллина/. Текущий год ознаменовался важными изменениями и новшествами в работе Фонда социального страхования (ФСС).

С 1 июля вступил в силу закон, согласно которому у россиян появилась возможность оформить больничный лист не только на бумаге, но и в электронном виде. В связи с этим ФСС по Башкортостану было проведено множество мероприятий по информированию и обучению всех целевых аудиторий. На семинары своих представителей направили более 1500 крупных предприятий республики, в которых числятся более 400 тысяч работников.

В октябре к всероссийскому проекту «Электронный листок нетрудоспособности» подключились все государственные медицинские организации республики. Однако для полноценной работы необходимо более активное участие работодателей, считают в Фонде социального страхования.

По данным пресс-службы регионального отделения Фонда, на сегодняшний день в Башкортостане выдано более 500 электронных листков нетрудоспособности.

Вся информация и обучающие материалы по проекту «Электронный листок нетрудоспособности» размещены на сайте регионального отделения Фонда.

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