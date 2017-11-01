В Башкирии выдано более 500 электронных больничных листов

С 1 июля вступил в силу закон, согласно которому у россиян появилась возможность оформить больничный лист не только на бумаге, но и в электронном виде. В связи с этим ФСС по Башкортостану было проведено множество мероприятий по информированию и обучению всех целевых аудиторий. На семинары своих представителей направили более 1500 крупных предприятий республики, в которых числятся более 400 тысяч работников.