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10:52 (мск), источник: Газета.Ру

В США женщина забеременела во время беременности

Жительница США повторно забеременела, когда вынашивала ребенка для бесплодной пары. Об этом сообщает новостное агенство ABC.

Источник: Reuters

Суперфетация — оплодотворение яйцеклетки во время беременности — чрезвычайно редкое явление среди людей, всего таких случаев в медицинской литературе зафиксировано около десятка. В животном мире оно более распространено и наблюдается у грызунов, кроликов, лошадей, овец и кенгуру.

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Джессика Аллен, мать двоих детей, согласилась стать суррогатной матерью для бесплодной пары из Китая. Спустя шесть недель после успешной процедуры ЭКО во время проведения УЗИ врачи обнаружили два плода.

Врачи предположили, что женщина беременна близнецами. После кесарева сечения они обратили внимание, что один ребенок был заметно легче второго. Анализ ДНК показал, что этот ребенок был родным сыном Аллен — ей удалось забеременеть от своего партнера, несмотря на то, что они использовали презервативы.

Матери понадобилось три месяца, чтобы добиться получения родительских прав — согласно заключенному с агентством договору, ребенок принадлежал паре из Китая. Сейчас мальчик живет с родными родителями и братьями.

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