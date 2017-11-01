Вьетнамский Нячанг и Владивосток свяжет авиасообщение

Источник: PrimaMedia.ru

Владивосток, 1 ноября, PrimaMedia.

Вьетнамская компания VietJet Air намерена запустить прямое регулярное авиасообщение между Владивостоком и самым популярным у российских туристов вьетнамским курортом Нячанг. Во вторник, 31 октября, в администрации Приморского края обсудили практические вопросы, связанные с открытием новой международной авиалинии, сообщили ИА PrimaMedia в пресс-службе краевой администрации.

О том, что авиакомпания VietJet Air заинтересована в запуске прямого авиарейса из Вьетнама в Приморье, стало известно еще в марте этого года во время официального визита делегации регионов Дальнего Востока в Социалистическую Республику Вьетнам (СРВ). Тогда представители компании отмечали, что открытие регулярной прямой авиалинии станет дополнительным стимулом для развития сотрудничества между территориями.

Спустя полгода VietJet Air подтвердила свои намерения и прибыла в Приморье для того, чтобы на месте изучить туристский рынок и проработать все вопросы, связанные с организацией нового маршрута.

«Наша компания основана в 2007 году. Свои первые рейсы мы выполняли, имея всего два самолета. Сейчас наш авиапарк насчитывает 45 аэробусов для международных перевозок и 50 единиц техники для внутренних линий. Кроме того, мы заключили договор на покупку 100 боингов. Сегодня мы летаем в Китай, Сингапур, Южную Корею, Таиланд, Малайзию, Мьянму и хотим расширяться дальше за счет включения России в карту полетов», — рассказал представитель VietJet Air До Бинх.

Директор департамента туризма Приморья Константин Шестаков заверил иностранных коллег в готовности приморских органов власти и местного турсообщества к сотрудничеству и отметил, что по итогам девяти месяцев текущего года край посетили более 2 тысяч вьетнамских туристов.

«Цифра пока невелика, и мы понимаем, что в настоящий момент рейс будет востребован в большей степени у российских путешественников, но надеемся, что регулярная авиалиния станет дополнительным импульсом и для развития въездного направления из Вьетнама», — подчеркнул глава департамента туризма.

Отмечено, что значительно поспособствовать росту туристского потока из СРВ в Приморье может также включение Вьетнама в список стран, гражданам которых предоставлено право упрощенного въезда на территорию Свободного порта Владивосток. Константин Шестаков отметил, что регион готов выступить с инициативой внесения СРВ в указанный перечень.

В продолжение встречи стороны обсудили даты открытия авиалинии «Нячанг — Владивосток — Нячанг».

На первых порах компания будет выполнять по два рейса в неделю, затем, в зависимости от востребованности, количество полетов может возрасти.

Константин Шестаков предложил коллегам приурочить запуск маршрута к проведению какого-либо крупного событийного мероприятия в Приморье. В качестве возможного варианта был определен четвертый Тихоокеанский туристский форум, который состоится во Владивостоке с 17 по 20 мая.

В завершение встречи зарубежные партнеры и участвовавшие в диалоге представители местного турсообщества обсудили конкретные шаги по организации дальнейшего взаимодействия.