В ноябре сочинцы получат квитанции за свет с новыми лицевыми счетами

У энергоснабжающей компания «ТНС энерго Кубань» также изменились реквизиты. Энергетики уверяют, что это позволит улучшить качество предоставляемых услуг. Потребителям не потребуется перезаключать договор энергоснабжения.

Узнать новый номер лицевого счета можно на сайте компании в разделе «Частным клиентам», либо по телефону единого контактного центра. В связи с изменением номера лицевого счета изменился «Личный кабинет потребителя». Чтобы воспользоваться обновленным сервисом, нужно пройти перерегистрацию. При этом история платежей сохраняется.