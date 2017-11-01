«Рот еще никто не разрешил открывать!» — в Приморье буйствуют коллекторы (запись)

Вот уже на протяжении нескольких месяцев жителю приморского города Артема — Денису приходится сталкиваться с чрезмерно навязчивым сервисом от микрофинансовой организации «РосДеньги», которые ежедневно донимают его звонками по вопросу возврата долга.

При этом сам молодой человек «счастливым» получателем быстрых денег не является. Дело в том, что он был указан контактным лицом по займу, взятому его родственником. Тем не менее, это не мешает лицам, представляющимся сотрудниками службы взыскания задолженности «РосДеньги», требовать возврата денежной ссуды именно с него.

«На протяжении трех месяцев, чуть ли не каждый день мне звонят и в приказной форме требуют вернуть долг по займу, взятому около года назад. Я в нем указан контактным лицом, при чем об этом узнал только, когда стали поступать звонки» — рассказывает Денис.

Не имея объективной возможности как-то повлиять на непосредственного заемщика, и уж тем более не намереваясь оплачивать чужие долги из своего кармана, Денис обратился на «горячую линию» и в отделение микрозаймов в Артеме с требованием исключить из обработки его персональные данные. В этом законном праве ему не отказали и с готовностью приняли заявление. Вот только звонков с угрозами меньше от этого не становится.

Один, из которых Денису удалось записать на телефон (редакция приводит его дословно, исключив нецензурную брань):

— Компания «РосДеньги», служба безопасности. Зовут меня Дмитрий Владимирович, по поводу Натальи Степановны, (имя изменено — ред.) звоню вам…

— Ребята, слушайте меня…

— Меня слушаем сюда внимательно! Рот вам еще никто не разрешил свой открывать!

— О, как вы заговорили…

— Прибежала, деньги вернула. Не вернет она, платить, возможно, ее родственники будут. Домой к ним будут приезжать коллекторы.

— А теперь послушайте меня хорошенько, у меня записываются разговоры…

— Да, мне без разницы. Рот свой не открывай, молча слушай. Денег не будет, тогда приеду домой.

Вот так коллекторы мотивируют людей на оплату долгов. По признанию Дениса, нервы от подобных звонков у него основательно подпортились.

При звонке в контактный центр компании «РосДеньги», оператор Александра заверила корреспондента «Deita.ru», что информация по данному обращению зафиксирована и с Денисом для решения данного вопроса в скором времени, свяжется специалист по возврату задолженности. Также представитель микрозаймов подтвердила факт принятия заявления, отметив что оно обрабатывается в течении недели: «Возможно его еще не успели обработать. Как только обработают с контактным лицом свяжутся специалисты. После чего, номер контактного лица должен быть удален из баз данных и звонки должны прекратиться».

«За подобные методы работы сотрудниками организации “Росденьги” предусмотрена административная и уголовная ответственность. Так называемая “служба безопасности”, мягко сказать, некорректно ведет общение с лицом, не являющимся даже заемщиком. По большому счету услышанный разговор можно расценивать, как вымогательство», — говорит юрист Андрей Хе.

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Кроме этого юрист обращает внимание, что в соответствии с 152-ФЗ «О персональных данных» в случае отзыва субъектом персональных данных согласия на обработку его персональных данных оператор обязан прекратить их обработку. Также он должен обеспечить прекращение такой обработки, если обработка персональных данных осуществляется другим лицом, действующим по поручению оператора. Таким образом, компания «РосДеньги» обязана удовлетворить заявление Дениса об отзыве своей персональной информации, с последующим прекращением телефонных атак, в противном случае они грубо нарушат закон, говорит Андрей Хе.

Между тем, методы работы коллекторских служб часто становятся предметом скандалов и поводом возбуждения уголовных дел. За диким желанием вытрясти долги из задолжавшего клиента, коллекторы переходят не только рамки морали, но и закона. Угрозы и шантаж по телефону, на фоне других приемов из богатого арсенала выбивателей долгов, выглядят «невинными шалостями».

В Санкт-Петербурге коллекторы запугивали пожилую должницу извещением о якобы смерти ее внучки, рассылая фотографии с похоронным венком всем родственникам и знакомым должницы. Аналогичный случай рассылки родственникам должников фотографий их живых детей и внуков в траурных рамках сотрудником микрозаймов произошел недавно в Ульяновске.

В том же Санкт-Петербурге следователи проверяют информацию о том, что коллекторы выложили в Сеть снимки 10 детей, нарисовав им на лицах кресты. В Екатеринбурге коллекторы избили ребенка-инвалида за несуществующий долг его мамы. В нескольких городах Ростовской области коллекторы угрожали взорвать детские сады, в случае если работающие в учреждении должники не вернут долг. В Челябинске возбудили уголовное дело из-за стрельбы, открытой коллекторами по окнам многоквартирного дома, в котором проживала мать должника.

Повторимся, что ко всему вышеперечисленному можно добавить «телефонный терроризм» — без конца сыплющиеся из уст коллекторов обещания скорой расправы в адрес как самих должников, так и членов их семьи, в том числе детей.

Напомним, в 2017 году был создан специальный реестр организаций, которые получили право заниматься коллекторской деятельностью. Коллекторам разрешено, звонить только в определенные часы, не чаще раза в день, а встречаться с людьми — один раз в неделю. Более того, у должника появилось право отказаться от навязчивого общения с коллекторами через четыре месяца после просрочки, а все дальнейшие вопросы решать через суд.