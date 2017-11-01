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11:50 (мск), источник: НИА Самара

Жителям Куйбышевского района Самары вернули холодную воду

Коммунальная авария произошла утром 30 октября.

Источник: AP 2017

Жители Куйбышевского района Самары два дня сидели без холодной воды. Речь идет о 333 домах, в которых отключили водоснабжение из-за коммунальной аварии. Однако рабочим удалось быстро ликвидировать протечку чугунной трубы, как только они смогли раскопать землю над ней.

Напомним, что коммунальная авария произошла утром 30 октября. По адресу Вологодская, 14 прорвало трубу. Из-за утечки на водопроводе диаметром 500 мм без холодного водоснабжения остались частные и многоквартирные дома, расположенные на 113 километре, улицах Эльтонская, Вологодская и Восстания.

— Ситуация была осложнена близким положением силовых кабелей и наличием грунтовых вод. Из котлована пришлось вывезти 22 КАМАЗа мокрого песка, — сообщили представители коммунальной службы.

Рабочие заменили около двух метров старой чугунной трубы, уложенной еще в начале 80-х годов прошлого века. На месте работали несколько ремонтных бригад. Пока устраняли аварию, жителям питьевую воду привозили в бойлерах, пишет 63.ру.

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