Жителям Куйбышевского района Самары вернули холодную воду
Коммунальная авария произошла утром 30 октября.
Коммунальная авария произошла утром 30 октября.
Жители Куйбышевского района Самары два дня сидели без холодной воды. Речь идет о 333 домах, в которых отключили водоснабжение
Напомним, что коммунальная авария произошла утром 30 октября. По адресу Вологодская, 14 прорвало трубу.
— Ситуация была осложнена близким положением силовых кабелей и наличием грунтовых вод. Из котлована пришлось вывезти 22 КАМАЗа мокрого песка, — сообщили представители коммунальной службы.
Рабочие заменили около двух метров старой чугунной трубы, уложенной еще в начале 80-х годов прошлого века. На месте работали несколько ремонтных бригад. Пока устраняли аварию, жителям питьевую воду привозили в бойлерах, пишет 63.ру.