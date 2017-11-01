Россиян могут освободить от платы за поверку счетчиков

По словам замглавы ведомства Андрея Чибиса, необходимо повысить эффективность мониторинга сетей ЖКХ, в том числе создавая онлайн-системы учета потребления коммунальных ресурсов. При этом обязанность установки новых счетчиков и ответственность за их обслуживание будут возложены на участников рынка.

«Мы понимаем, что нужна именно система учета, каждому ставить свой прибор со своими параметрами неэффективно, и эта система должна быть организована за счет тех, кто управляет городским хозяйством», — цитирует Чибиса пресс-служба министерства.

Как отмечается в сообщении, системы автоматического учета потребления способны в несколько раз повысить эффективность мониторинга — начиная с своевременного выявления аварий и потерь и заканчивая сокращением объема украденных ресурсов.