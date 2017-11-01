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13:44 (мск), источник: РИА Недвижимость

Россиян могут освободить от платы за поверку счетчиков

МОСКВА, 1 ноя — РИА Недвижимость. Россиян могут освободить от платы за поверку коммунальных счетчиков и возложить ответственность за обслуживание и поверку приборов учета на ресурсоснабжающие организации, говорится в сообщении Минстроя РФ.

По словам замглавы ведомства Андрея Чибиса, необходимо повысить эффективность мониторинга сетей ЖКХ, в том числе создавая онлайн-системы учета потребления коммунальных ресурсов. При этом обязанность установки новых счетчиков и ответственность за их обслуживание будут возложены на участников рынка.

«Мы понимаем, что нужна именно система учета, каждому ставить свой прибор со своими параметрами неэффективно, и эта система должна быть организована за счет тех, кто управляет городским хозяйством», — цитирует Чибиса пресс-служба министерства.

Как отмечается в сообщении, системы автоматического учета потребления способны в несколько раз повысить эффективность мониторинга — начиная с своевременного выявления аварий и потерь и заканчивая сокращением объема украденных ресурсов.

Летом руководитель Росстандарта Алексей Абрамов сообщил, что в двух российских городах в 2017 году пройдет эксперимент по централизованной поверке счетчиков воды управляющими компаниями. В случае положительных результатов население по всей стране в 2018 году может быть освобождено от обязательной поверки счетчиков, говорил он.

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