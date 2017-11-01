Во Владимирской области озеро ушло под землю вместе с рыбой

«В результате размывания грунта образовались пустоты, в которые ушла вода вместе с рыбой. Сказать, что будет с озером дальше пока невозможно. Есть вероятность, что место провала зальется и озеро опять восстановится. В настоящее время на месте озера лишь воронка», — сказал он.