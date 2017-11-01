Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Появились подробности о шоу Елены Летучей на «Первом канале»
Трапезу в одиночестве связали с ожирением
Представитель актера Балуева рассказала, почему его сняли с рейса
Эксперты предсказали рост цен на лекарства с 1 января 2018 года
МВД объявило план «Сирена» из-за готовившего покушение на Путина
Пять ударов по «руке Москвы»: как идет охота на ТрампаКто и как ведет расследование «российского досье» в США
Названы причины ухода Регины Тодоренко из шоу «Орел и решка»
Меньшова объяснила свое исчезновение из шоу «Сегодня вечером»
Японские автомобили: самое-самое из Токио
Кроссовер Skoda Karoq: первое видео
«Первый выходной»: Собчак показала сына и мужа
Жена Джигарханяна сбежала из-за крупного долга
Кейт Миддлтон появилась на публике в спортивном костюме (фото)
Принц Гарри и его девушка оказались дальними родственниками
Ответ РФ: новые санкции против США станут самыми жесткими - СМИ
СМИ о подлодке РФ: Неприятный сюрприз для НАТО
Переезд трех министерств обойдется в 25 млрд рублей
20 самых недорогих районов Москвы (фото)
Фоторепортажи
12Теракт в Нью-Йорке
12Таиланд прощается с королем
12:13 (мск), источник: Вести Сочи

В Сочи начнут включать отопление по заявкам

В некоторые дома в Сочи начнет поступать тепло. В первую очередь это касается детских садов и социальных объектов.

Источник: Вести Сочи

По графику отопительный сезон в Сочи стартует 15 ноября, но при необходимости коммунальщики готовы отступить от регламента и включить отопление по заявкам от управляющих компаний.

В этом году, как заверили в «Сочитеплоэнерго», тарифы на теплоснабжение будут снижены в целом на 20%. Цена за отопление квадратного метра в домах выше 10 этажей снизится до 31 рубля, в зданиях меньшей этажности до 35 рублей. Стоимость кубометра горячей воды будет фиксированной на территории всего города и обойдется потребителю в 250 рублей. Снижение тарифов объясняется новыми нормативами потребления.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Теракт в Нью-Йорке. Главное
Обвиняемому по делу Роскомнадзора предложили огромную зарплату
В Крыму поврежден еще один газопровод, не исключена диверсия
Бывший работодатель Лизы Песковой решил выдвинуться в президенты
Что изменится в российском законодательстве с 1 ноября
Семья сбитого в Москве сотрудника ДПС получила 6 млн руб. и квартиру
В Новосибирске школьника будут судить за исправление оценок
Спорт
ЦСКА: спасибо, что живой Красно-синие вернулись в гонку за выход в плей-офф Лиги чемпионов
Авто
Новая ловушка ГИБДД: штраф за отсутствие знака «Ш» Готовитесь к зиме? Уже переобулись или собираетесь это сделать? А помните ли вы про необходимость установки знака «Шипы»?
Hi-Tech
Samsung Galaxy S8 подешевел в России более чем на треть Эксперты Hi-Tech Mail.Ru изучили рынок и выяснили, что «бывший» флагман теперь можно купить более чем на 35% дешевле РРЦ
Кино
Юлия Снигирь изменилась до неузнаваемости ради нового проекта Актриса показала поклонникам фото в радикально новом образе, сделанное на съемочной площадке
Недвижимость
Без света и воды. Услуги ЖКХ теперь могут отключить за долг в тысячу рублей
Ставки по ипотеке упадут до 5%
Как передать недвижимость несовершеннолетнему наследнику
В России заработал фонд защиты дольщиков
Леди
Как красятся первые леди разных стран (фото) Жены президентов годами не изменяют своим привычкам в макияже, и попросили профессионального визажиста прокомментировать – а оправдана ли такая привязанность?
Дети
Светлана Зейналова похвасталась талантом «особенной» дочки У телеведущей подрастает дочь-художница.
Все о ремонте
Как правильно подготовить дачу к зиме
10 советов по хранению в малогабаритке от архитектора
7 идей, как быстро обновить интерьер
5 способов выжать из балкона максимум
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь