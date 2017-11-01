В Сочи начнут включать отопление по заявкам

По графику отопительный сезон в Сочи стартует 15 ноября, но при необходимости коммунальщики готовы отступить от регламента и включить отопление по заявкам от управляющих компаний.

В этом году, как заверили в «Сочитеплоэнерго», тарифы на теплоснабжение будут снижены в целом на 20%. Цена за отопление квадратного метра в домах выше 10 этажей снизится до 31 рубля, в зданиях меньшей этажности до 35 рублей. Стоимость кубометра горячей воды будет фиксированной на территории всего города и обойдется потребителю в 250 рублей. Снижение тарифов объясняется новыми нормативами потребления.