Дети с особыми потребностями будут воспитываться в семьях и учиться в обычных школах

Согласно статистике, сейчас в специнтернатах находятся более полутора тысяч взрослых и почти пятьсот детей с особыми потребностями.



«Мы очень хотим, чтобы в течении ближайших четырех-пяти лет эти дети нашли свое место в семьях, в обществе», — сказала министр здравоохранения и труда Стелла Григораш.



А для детей, которым требуется особый подход в обучении, существуют центры инклюзивного образования. Николете — восемь лет, у нее синдром Дауна. Она посещает один из таких центров в Яловенах.



«Здесь моя дочка отлично себя чувствует. Для меня очень много значит её улыбка, я знаю, что она занимается здесь с удовольствием».



Центр инклюзивного образования в Яловенах посещают 26 детей с особыми потребностями. С ними занимаются психологи, логопеды и физиотерапевты.



«Этим детям нужно то же, что и их сверстникам, которые повзрослеют и станут частью общества. Естественно, им нужно внимание, индивидуальный подход. А людям нужно будет принять их такими, какие они есть», — сказала психолог Диана Мелега.



«Есть разные категории детей, им требуется индивидуальный подход. У одних нейромоторные нарушения, другие тяжело обучаются», — отметила координатор Центра инклюзивного образования Валентина Галеску.



Сейчас в школах нашей страны обучаются около 10 тысяч детей с особыми потребностями.