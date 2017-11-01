Следующий марсоход НАСА запишет трехмерное видео посадки на Марс

«Камеры на борту Curiosity вынуждены делать селфи и панорамные фото, склеивая множество отдельных снимков. Наши новые линзы и широкоугольные камеры позволят получать подобные фотографии целиком, не прибегая к никаким дополнительным процедурам», — заявил Колин Маккинни (Colin McKinney) из Лаборатории реактивного движения НАСА.

В декабре 2012 года, после успешной посадки марсохода Curiosity в кратер Гейла на экваторе Марса и начала изучения тайн этого высохшего озера, НАСА объявило о намерении создать еще один ровер, который должен отправиться на красную планету в 2020 году.

Как изначально подчеркивали в НАСА, этот марсоход по своей начинке будет полным наследником Curiosity — он будет основан на той же платформе, что и четвертый ровер НАСА, но при этом будет оснащен другим набором инструментов. Их главным предназначением будет не поиск следов воды, а проверка способности Марса в прошлом и сегодня поддерживать жизнь.

Особый упор, по словам Маккинни, будет сделан на визуальный аспект этих исследований — на борту «Марса-2020» будет установлено сразу семь научных камер, девять навигационных камер, а также семь специализированных записывающих устройств. Они будут предназначены для одной цели — всесторонней съемки всего процесса посадки марсохода, начиная с его входа в атмосферу и заканчивая касанием поверхности Земли.

В этом отношении «Марс-2020» заметно превосходит всех своих предшественников — на борту Curiosity работает 17 камер, а на роверах «Спирит» и «Оппорьюнити» — по 10 камер. Изменения коснутся не только числа камер — марсоход, следуя примеру современных «камерафонов» и профессиональных цифровых камер, научится делать панорамные и трехмерные фотографии, освоит макросъемку и получит новые 20-мегапиксельные матрицы.

Из-за проблем внешнеполитического характера этот марсоход, в отличие от двух других марсианских миссий НАСА, Curiosity и зонда Mars-Odyssey, не будет оснащен российским детектором воды NORD, который разрабатывался для этого ровера в ИКИ РАН группой Игоря Митрофанова. С другой стороны, на борту «Марса-2020», пока не получившего официальное имя, будет установлен микрофон, что позволит нам впервые «услышать» звуки Марса.

Использование той же технологической платформы, как подчеркивали в НАСА, должно было заметно сократить стоимость ровера. Curiosity обошелся налогоплательщикам США в более чем 2,5 миллиарда долларов, что неоднократно побуждало ряд конгрессменов попытаться «закрыть» дорогостоящий проект, чья изначальная стоимость не должна была превысить 800 миллионов долларов, а чей запуск должен был состояться в 2009 году.