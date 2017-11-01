Байкальский молодежный саммит предложили провести в Иркутской области

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Напомним, XIX всемирный фестиваль молодёжи и студентов прошёл с 14 по 22 в Сочи и в Москве. От Иркутской области там побывали 71 участник и 50 волонтеров. Всего в фестивале приняли участие почти 25 тыс. молодых людей из 188 стран, которые достигли успехов в науке, творчестве, спорте и политике. Для них организовали спортивные соревнования, танцевальные и музыкальные фестивали, деловые игры, лекции и мастер-классы политиков, деятелей культуры, спортсменов и других знаменитостей мирового масштаба. Иркутяне выступили как соорганизаторы на нескольких площадках фестиваля.

На встрече с Ириной Синцовой участники фестиваля из Приангарья рассказали, что обменялись с представителями молодежи других стран идеями и опытом, которые намерены внедрять в своей работе и общественной деятельности. Дарья Пилизина заметила, что Молодежный парламент нуждается в поддержке ЗС в работе над законопроектом о патриотическом воспитании молодежи. Депутат Молодёжного парламента региона Лидия Магданова подчеркнула, что в области также важно поддерживать международные связи в молодежной среде.

Участники встречи также обсудили подготовку на федеральном уровне нового закона о молодежной политике. Ирина Синцова отметила, что эта тема в приоритете не только на федеральном уровне, но и для региональной власти. «Поэтому мы приняли свой закон о молодежной политике несколько с опережением. На территории области действует ряд нормативных актов, направленных на поддержку молодых специалистов, развитие молодежных движений и инициатив. Теперь нам важно посмотреть какие документы будут приняты на федеральном уровне», — пояснила депутат.