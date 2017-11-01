Воронежец снял на видео бегающую по городу лису
Горожане предположили, что у животного бешенство.
Горожане предположили, что у животного бешенство.
Воронежец снял на видео лису, бегающую по Северному микрорайону. Запись появилась в группе «Типичный Воронеж» в среду, 1 ноября. Автор ролика предположил, что лиса может быть домашней: у неё не облезлая, пушистая шерсть. Однако многие воронежцы уверены, что у животного бешенство.
На ролике видно, что лиса ищет
В комментариях под видео воронежская зоозащитница Анита Дикая написала, что лисы для Воронежа не редкость.
— Я на Остужева сегодня видела лису, перебегающую дорогу. По периметру парка «Динамо» лисы периодически появляются, в
Ранее зампредседателя облправительства Виктор Логвинов поручил экологам взяться за сокращение числа лис в регионе, чтобы уменьшить угрозу распространения бешенства среди животных. По словам заместителя руководителя регионального управления ветеринарии Игоря Болдырева, все случаи заболевания бешенством связаны с проникновением лис в населённые пункты и частные подворья.
С начала сентября в Советском и Левобережном районах действует карантин по бешенству животных. Эпизоотическими очагами определены квартира в доме № 7 на улице Молодогвардейцев, ветеринарная клиника «Добрый доктор» на улице