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12:13 (мск), источник: Вести - Воронеж

Воронежец снял на видео бегающую по городу лису

Горожане предположили, что у животного бешенство.

Воронежец снял на видео лису, бегающую по Северному микрорайону. Запись появилась в группе «Типичный Воронеж» в среду, 1 ноября. Автор ролика предположил, что лиса может быть домашней: у неё не облезлая, пушистая шерсть. Однако многие воронежцы уверены, что у животного бешенство.

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На ролике видно, что лиса ищет что-то, не обращая внимания на людей и машины.

В комментариях под видео воронежская зоозащитница Анита Дикая написала, что лисы для Воронежа не редкость.

— Я на Остужева сегодня видела лису, перебегающую дорогу. По периметру парка «Динамо» лисы периодически появляются, в Юго-Западном районе тоже, — отметила волонтёр.

Ранее зампредседателя облправительства Виктор Логвинов поручил экологам взяться за сокращение числа лис в регионе, чтобы уменьшить угрозу распространения бешенства среди животных. По словам заместителя руководителя регионального управления ветеринарии Игоря Болдырева, все случаи заболевания бешенством связаны с проникновением лис в населённые пункты и частные подворья.

С начала сентября в Советском и Левобережном районах действует карантин по бешенству животных. Эпизоотическими очагами определены квартира в доме № 7 на улице Молодогвардейцев, ветеринарная клиника «Добрый доктор» на улице Южно-Моравской, ветклиника «Ка Дэ Бо» на улице Любы Шевцовой и индивидуальное подворье на улице Ползунова. Ограничительные мероприятия в Советском районе планируют снять 10 ноября, в Левобережном — 15 ноября.

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