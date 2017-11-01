В Новосибирске нашли древние артефакты

Новосибирские археологи готовят отчет по итогам раскопок, которые они провели в центре города. Там на месте строительства нового микрорайона рабочие нашли древние артефакты, после чего работа была приостановлена, а участок в течение лета обследовали ученые. Об этом сообщает «Общественное телевидение России».

Они нашли древнее поселение и кладбище бронзового века. По словам археологов, по предметам и останкам, обнаруженным под землей, можно судить об образе жизни древних людей и об их культуре.

Наталья Басова, научный сотрудник отдела охраны спасательной археологии Институту археологии и этнографии СО РАН: «Это единичные предметы, которые до сих пор не обнаруживались. То есть какие-то параллели проводятся с окуневской культурой, с самуйской культурой археологической, но конкретно таких изображений, таких антропоморфных и зооморфных найдено не было».