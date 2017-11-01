В Новосибирске нашли древние артефакты
Ученые нашли древнее поселение и кладбище бронзового века.
Ученые нашли древнее поселение и кладбище бронзового века.
Новосибирские археологи готовят отчет по итогам раскопок, которые они провели в центре города. Там на месте строительства нового микрорайона рабочие нашли древние артефакты, после чего работа была приостановлена, а участок в течение лета обследовали ученые. Об этом сообщает «Общественное телевидение России».
Они нашли древнее поселение и кладбище бронзового века. По словам археологов, по предметам и останкам, обнаруженным под землей, можно судить об образе жизни древних людей и об их культуре.
Наталья Басова, научный сотрудник отдела охраны спасательной археологии Институту археологии и этнографии СО РАН: «Это единичные предметы, которые до сих пор не обнаруживались. То есть
Подряд на строительство микрорайона на месте, где были найдены артефакты, получила компания «Сибакадемстрой». Ее представители заявили, что участок, где археологи проводят раскопки, строители будут осваивать в последнюю очередь.