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13:22 (мск), источник: СуперОмск

Ремонт омской квартиры дошел до Верховного суда РФ

Двое омичей решили сделать в своей квартире ремонт и для выполнения работ заключили договор с компанией ООО «Строй и К».

В документе было прописано, что заказчик обязан контролировать ход работ, а обязанность возмещения ущерба третьем лицам в случае, если те пострадают, возлагается на подрядчика.

В ходе ремонта рабочие при стяжке пола затопили квартиру этажом ниже, владелец которой подал иск в суд, передает портал «Право.ру». Мужчина потребовал заплатить ему более полумиллиона рублей: 426 тысяч за материальный ущерб, 50 тысяч за моральный ущерб, 10 тысяч за услуги оценщика и 10 тысяч за представительские расходы.

Центральный райсуд с суммами согласился, исключив только 50 тысяч за моральный вред. Таким образом, всего осталось 446 тысяч рублей. Однако, встал вопрос, кто будет эти деньги выплачивать — собственники ремонтируемой квартиры или компания-подрядчик, проводившая ремонт.

Суд первой инстанции встал на сторону истца и признал, что жильцы ремонтируемой квартиры допустили бесконтрольное проведение работ, а потому платить должны они. Омский облсуд при рассмотрении апелляции постановил, что на основании договора ущерб должна возмещать компания, проводившая работы.

Коллегия по гражданским делам Верховного суда РФ же основывалась на положениях Гражданского кодекса, который обязует собственников жилья соблюдать права соседей и содержать помещения в надлежащем состоянии, в том числе и отвечать за действия третьих лиц в отношении квартиры.

«Договорная обязанность подрядчика по возмещению ущерба, причиненного соседям, сама по себе не может являться основанием для освобождения собственников квартиры от выполнения возложенных на них законом (ст. 210 ГК и ст. 30 ЖК) обязанностей», — сообщается в определении Верховного суда.

В результате апелляционное определение было отменено, а дело направлено на повторное рассмотрение в облсуде.

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