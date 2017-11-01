Роспотребнадзор потребовал устранить нарушения в самарской больнице № 5 и ряде других учреждений
В самарской городской больнице № 5 выявили ряд нарушений. Как пояснили проводившие проверку сотрудники Роспотребнадзора, нарушения касаются отделки.
В самарской городской больнице № 5 выявили ряд нарушений. Как пояснили проводившие проверку сотрудники Роспотребнадзора, нарушения касаются отделки.
На юрлицо составили протокол по статье КоАП РФ 6.3 «Нарушение законодательства в области обеспечения
Интересно, что корреспондент Волга Ньюс находился в этой больнице в 2017 г. и заметил нехватку кроватей (в детском отделении некоторые родители спали на одной «панцирной» кровати вдвоем с ребенком), нехватку мест в палатах (коридор был также переполнен), выпадающие из стен куски штукатурки («выбоины» в стенах некоторые пациенты заклеивали, чтоб штукатурка не падала на кровать), холод и ряд других особенностей.
На все это журналисту Волга Ньюс пояснили в Роспотребнадзоре лишь, что «на момент проверки больные в коридоре отсутствовали».
Всего ведомство в 2017 г. провело 224 проверки лечебных учреждений и соцобъектов. По итогам составлено 423 протокола об административных нарушениях.