Роспотребнадзор потребовал устранить нарушения в самарской больнице № 5 и ряде других учреждений

Интересно, что корреспондент Волга Ньюс находился в этой больнице в 2017 г. и заметил нехватку кроватей (в детском отделении некоторые родители спали на одной «панцирной» кровати вдвоем с ребенком), нехватку мест в палатах (коридор был также переполнен), выпадающие из стен куски штукатурки («выбоины» в стенах некоторые пациенты заклеивали, чтоб штукатурка не падала на кровать), холод и ряд других особенностей.