Красноярцы масштабно отпразднуют День народного единства

Источник: Аргументы и факты

В День народного единства, 4 ноября, красноярцев и гостей города познакомят с национальными традициями народов, проживающих в Красноярском крае, сообщили в пресс-службе правительстве Красноярского края.

Празднование развернется на Театральной площади с 11:00 до 15:00. Кульминацией праздника станет традиционный танцевальный флешмоб «Сибирский хоровод», который пройдет с 12:30 до 13:00. Предполагается, что хоровод охватит не менее тысячи человек. Принять участие в нем сможет любой желающий.

Ключевым событием праздника станет фестиваль живой истории. Самых маленьких гостей праздника ждут в «Забавном месте» — локации со спортивными играми и детской площадкой. 4 ноября на Театральной площади также пройдет фестиваль народов Сибири и День коренных народов Красноярского края. Представители 13 национально-культурных автономий региона откроют ярмарочные ряды с этносувенирами, выставки предметов быта и национальных костюмов, проведут дегустацию традиционных блюд и мастер-классы по их приготовлению. Кроме того, состоятся выступления именитых национальных коллективов.

Программа празднования Дня народного единства в Красноярске.

11:00 — 15:00 Концертная программа Выступления национальных коллективов Красноярского края:

Якутский хореографический ансамбль «Айхал»;.

Чувашский народный хор «Подснежник»;.

Ансамбль польского танца «Корал Ле»;.

Солист татарского ансамбля «Йолдыз»;.

Танцевальный ансамбль «Бурятия»;.

Ансамбль азербайджанского танца «Одлар-Юрду»;.

Хакасский хореографический ансамбль «Алтын Чон» и др.

11:00 — 15:00 День коренных народов Красноярского края Выставка предметов быта, национальных костюмов, дегустация традиционных национальных блюд коренных народов и др.

11:00 — 15:00 Краевой фестиваль народов Сибири Выставка национальных исторических народных костюмов и предметов быта, предметов рукоделия, кукол ручной работы в национальных костюмах от представителей национально-культурных автономий Красноярского края, дегустация традиционных национальных блюд и др.

11:00 — 15:00 Фестиваль живой истории Показательные выступления реконструкторов Красноярского края, выставка декоративно-прикладных изделий мастеров-ремесленников, работа мастер-классов.

12:30 — 13:00 Акция «Сибирский хоровод» Традиционный танцевальный флешмоб.

11:00 — 15:00 Локация «Забавное место» Детская площадка со спортивными играми, контактный зоопарк от парка флоры и фауны «Роев ручей».