Красноярцы масштабно отпразднуют День народного единства
Ключевым событием праздника станет фестиваль живой истории.
Ключевым событием праздника станет фестиваль живой истории.
В День народного единства, 4 ноября, красноярцев и гостей города познакомят с национальными традициями народов, проживающих в Красноярском крае, сообщили в
Празднование развернется на Театральной площади с 11:00 до 15:00. Кульминацией праздника станет традиционный танцевальный флешмоб «Сибирский хоровод», который пройдет с 12:30 до 13:00. Предполагается, что хоровод охватит не менее тысячи человек. Принять участие в нем сможет любой желающий.
Ключевым событием праздника станет фестиваль живой истории. Самых маленьких гостей праздника ждут в «Забавном месте» — локации со спортивными играми и детской площадкой. 4 ноября на Театральной площади также пройдет фестиваль народов Сибири и День коренных народов Красноярского края. Представители 13
Программа празднования Дня народного единства в Красноярске.
11:00 — 15:00 Концертная программа Выступления национальных коллективов Красноярского края:
Якутский хореографический ансамбль «Айхал»;.
Чувашский народный хор «Подснежник»;.
Ансамбль польского танца «Корал Ле»;.
Солист татарского ансамбля «Йолдыз»;.
Танцевальный ансамбль «Бурятия»;.
Ансамбль азербайджанского танца «Одлар-Юрду»;.
Хакасский хореографический ансамбль «Алтын Чон» и др.
11:00 — 15:00 День коренных народов Красноярского края Выставка предметов быта, национальных костюмов, дегустация традиционных национальных блюд коренных народов и др.
11:00 — 15:00 Краевой фестиваль народов Сибири Выставка национальных исторических народных костюмов и предметов быта, предметов рукоделия, кукол ручной работы в национальных костюмах от представителей
11:00 — 15:00 Фестиваль живой истории Показательные выступления реконструкторов Красноярского края, выставка
12:30 — 13:00 Акция «Сибирский хоровод» Традиционный танцевальный флешмоб.
11:00 — 15:00 Локация «Забавное место» Детская площадка со спортивными играми, контактный зоопарк от парка флоры и фауны «Роев ручей».
Напомним, в России День народного единства отмечают 4 ноября — в день освобождения Москвы от поляков в 1612 году воинами народного ополчения под предводительством Кузьмы Минина и Дмитрия Пожарского.