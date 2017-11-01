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13:14 (мск), источник: РИА Новости

В аэропорту Симферополя и на переправе в Керчи усилили меры безопасности

СИМФЕРОПОЛЬ, 1 ноя — РИА Новости, Максим Грознов. Аэропорт Симферополя и керченская паромная переправа работают в штатном режиме, но на обоих объектах приняты дополнительные меры безопасности, сообщили РИА Новости в пресс-службах предприятий.

Источник: РИА Новости

Ранее в среду Национальный антитеррористический комитет сообщил, что в Крыму была повреждена линия газопровода среднего давления в районе Алушты (село Виноградное), прорабатывается версия подрыва. Глава обслуживающей компании «Крымгазсети» Сергей Тарасов сообщал, что характер воздействий говорит о возможном подрыве газопровода. Кроме того, произошло обрушение ЛЭП. Позже стало известно, что еще один газопровод среднего давления поврежден в Крыму в районе села Запрудное (южный берег Крыма). Правоохранительные органы выясняют обстоятельства происшедшего.

«В аэропорту приняты дополнительные меры по обеспечению безопасности, аэропорт при этом работает в штатном режиме», — сообщили в пресс-службе воздушной гавани.

Инструктаж о дополнительных мерах безопасности и усилении бдительности проведен среди сотрудников керченской паромной переправы, сообщили в пресс-службе оператора «Морская дирекция».

«Сотрудники переправы предупреждены о бдительности и внимательности, это касается работы на досмотре пассажиров и транспортных средств в портах переправы и других мероприятий», — отметили в пресс-службе оператора переправы.

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