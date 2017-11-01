В аэропорту Симферополя и на переправе в Керчи усилили меры безопасности

Источник: РИА Новости

Ранее в среду Национальный антитеррористический комитет сообщил, что в Крыму была повреждена линия газопровода среднего давления в районе Алушты (село Виноградное), прорабатывается версия подрыва. Глава обслуживающей компании «Крымгазсети» Сергей Тарасов сообщал, что характер воздействий говорит о возможном подрыве газопровода. Кроме того, произошло обрушение ЛЭП. Позже стало известно, что еще один газопровод среднего давления поврежден в Крыму в районе села Запрудное (южный берег Крыма). Правоохранительные органы выясняют обстоятельства происшедшего.

«В аэропорту приняты дополнительные меры по обеспечению безопасности, аэропорт при этом работает в штатном режиме», — сообщили в пресс-службе воздушной гавани.

Инструктаж о дополнительных мерах безопасности и усилении бдительности проведен среди сотрудников керченской паромной переправы, сообщили в пресс-службе оператора «Морская дирекция».