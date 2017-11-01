Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
СМИ: Максакова сделала заявление о Шепелеве и любовнице мужа
Ученые раскрыли секрет сексуального удовольствия женщин
Известный певец, чьи рисунки сравнивают с работами душевнобольных
Названа средняя зарплата работников ЖКХ
Новый украинский проект резолюции по Крыму поддержали 34 страны
Нужна ли графа о посмертном донорстве в паспорте россиянОтсутствуют ясность и гарантии, что люди и их семьи знают, как отказаться от изъятия органов
Юлия Снигирь изменилась до неузнаваемости ради нового проекта
16-летняя Пуговка из «Папиных дочек» больше не будет сниматься
Медведев изменил ПДД в России
УАЗ готовит экстремальную спецверсию «Патриота»
Сати Казанова обнажилась на Мальдивах - СМИ
«Без лишнего шума»: СМИ о войсках США у границ РФ
15-летний сын Тины Канделаки живет с девушкой
Как звезды отметили Хеллоуин: самые оригинальные костюмы
СМИ: в РФ создали оружие для мгновенной нейтрализации террористов
Полковник ВСУ о крымчанах: Понесут ответственность
Миллиардер поневоле: россиянина удивил налог на имущество
Платежи за ЖКУ начнут взимать по-новому
Фоторепортажи
12100 лет Октябрьской революции
10Ураган «Герварт» прошел по Северной Европе
16:27 (мск), источник: Lenta.Ru

Филологи предложили устраивать рэп-баттлы на уроках литературы

Словесники предложили проводить уроки литературы в школе в формате рэп-баттлов. Об этой инициативе Агентству городских новостей «Москва» рассказал председатель Независимой ассоциации словесников, доцент кафедры гуманитарного образования Московского института открытого образования (МИОО) Роман Дощинский.

По его словам, традиционные уроки литературы уходят в прошлое, в школы приходят новое поколение учителей и учеников. Вместе с тем появляются новые авторы, возникает определенная мода на книги. «Уже невозможно преподавать данный предмет так, как мы его преподавали 5−10 лет назад», — сказал он.

Дощинский отметил, что разнообразить уроки литературы можно, например, рэп-битвами, синквейнами и хокку.
Читайте также
С рэпа по нитке: как зарабатывают мировые хип-хоп-лиги

«Я совершенно ответственно заявляю, что сводить уроки литературы к какому-то одному жанру нельзя — это убьет предмет», — подчеркнул филолог, добавив, что словесники не предлагают полностью заменить уроки литературы на рэп-баттлы.

Тема рэп-баттлов в российском медиапространстве начала набирать популярность после появления в сети в ночь на 14 августа записи битвы рэперов Оксимирона (Мирон Федоров) и Славы КПСС (также известен как Гнойный и Слава Карелин). 16 октября состоялся баттл Оксимирона с американским рэппером Дизастером. Запись события была выложена в интернет на следующий день.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
 Собчак придумала, как вернуть Крым Украине
Россия нашла способ наказать Запад
Глава Роскомнадзора разъяснил суть закона об анонимайзерах
Пять ударов по «руке Москвы»: как идет охота на Трампа
Банки Ротенбергов и Ковальчука допустили к бюджетным деньгам
Минюст представил проект санкций в ответ на притеснение RT в США
Подполковника МВД осудили за взятку от ОПГ, убившей 60 человек
Во Владимирской области озеро ушло под землю вместе с рыбой
Москалькова рассказала об «очищении энергетического тела»
Спорт
ЦСКА: спасибо, что живой Красно-синие вернулись в гонку за выход в плей-офф Лиги чемпионов
Авто
Новая ловушка ГИБДД: штраф за отсутствие знака «Ш» Готовитесь к зиме? Уже переобулись или собираетесь это сделать? А помните ли вы про необходимость установки знака «Шипы»?
Hi-Tech
Samsung Galaxy S8 подешевел в России более чем на треть Эксперты Hi-Tech Mail.Ru изучили рынок и выяснили, что «бывший» флагман теперь можно купить более чем на 35% дешевле РРЦ
Кино
Располневший Кроу и Кидман с новой прической на съемках Звезды значительно изменились ради ролей супругов в гей-драме
Недвижимость
Без света и воды. Услуги ЖКХ теперь могут отключить за долг в тысячу рублей
Ставки по ипотеке упадут до 5%
Как передать недвижимость несовершеннолетнему наследнику
В России заработал фонд защиты дольщиков
Леди
Как красятся первые леди разных стран (фото) Жены президентов годами не изменяют своим привычкам в макияже, и попросили профессионального визажиста прокомментировать – а оправдана ли такая привязанность?
Дети
Женщина забеременела во время беременности Сообщается, что подобные случаи происходят очень редко.
Все о ремонте
8 «нет», которые можно сказать дизайнеру интерьера
Как правильно подготовить дачу к зиме
7 идей, как быстро обновить интерьер
5 способов выжать из балкона максимум
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь