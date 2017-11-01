Филологи предложили устраивать рэп-баттлы на уроках литературы
Словесники предложили проводить уроки литературы в школе в формате
Словесники предложили проводить уроки литературы в школе в формате
По его словам, традиционные уроки литературы уходят в прошлое, в школы приходят новое поколение учителей и учеников. Вместе с тем появляются новые авторы, возникает определенная мода на книги. «Уже невозможно преподавать данный предмет так, как мы его преподавали 5−10 лет назад», — сказал он.
«Я совершенно ответственно заявляю, что сводить уроки литературы к
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