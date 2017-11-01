В Омске перенесли открытие мультимедийного парка «Россия — моя история»
Интерактивный музей откроют 15 ноября.
Интерактивный музей откроют 15 ноября.
В Омске перенесли открытие мультимедийного парка «Россия — моя история». Об этом со ссылкой на региональный минкульт сообщает «Новый Омск».
Мультимедийный парк «Россия — моя история» обещали открыть в День народного единства 4 ноября, однако объект сдать не успевают, поэтому открытие переносится на 15 ноября.
Парк расположится на месте Экспоцентра и займёт площадь 7,5 тыс. кв. м. Стоимость объекта около 2 млн долларов. Большую часть средств на ремонт здания и приобретение оборудования выделил «Газпром».
Посетители интерактивной выставки смогут узнать историю России от Рюриковичей до наших дней, при этом часть выставки посвятят истории Омской области. Погрузиться в историю страны посетителям музея помогут два кинотеатра — купольный и панорамный, а также интерактивная экспозиция с голограммами, сенсорными и 3d-экранами.