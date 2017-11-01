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13:09 (мск), источник: РИА Крым

«Винная дорога» может соединить Крым и Севастополь

СИМФЕРОПОЛЬ, 1 ноя — РИА Новости Крым. На винном фестивале «#Ноябрьфест», который пройдет на этих выходных в Крыму и Севастополе, обсудят возможность создания «винной дороги» полуострова.

Источник: РИА "Новости"

Об этом в ходе видеомоста Москва-Симферополь в пресс-центре МИА «Россия сегодня» рассказал министр курортов и туризма РК Вадим Волченко.

Он считает, что создание такого тура привлечет на полуостров ценителей качественного вина и станет одним из популярных туристических маршрутов.

«По итогам проведения фестиваля “Ноябрьфест” мы надеемся, что будет принято консолидированное решение о создании “винной дороги” как отдельного туристического направления в Крыму с целым рядом возможностей и туров. Можно сделать туры на один или несколько дней. Это будет решено в рамках конференции, которая также пройдет на территории обоих субъектов», — рассказал Волченко.

Идею создания винных туров поддержал глава Ростуризма Олег Сафонов.

«Сейчас создается гастрономическая карта России, и мы ждем соответствующих предложений от Крыма и Севастополя. Одна из особенностей этих субъектов — производство высококачественных вин, известных повсеместно в России. Мы надеемся, что Крым и Севастополь войдут с замечательными продуктами виноделия в гастрономическую карту России»
Сафонов

Глава Ростуризма также подчеркнул необходимость объединения усилий властей полуострова для успешного проведения событийных мероприятий такого уровня, потому что «эффект от этого получат оба субъекта».

«Фестиваль “#Ноябрьфест” действительно ломает все барьеры и шаблоны. Он одновременно проходит на территории Крыма и Севастополя: 4 ноября он открывается в гостиничном комплексе Ялты, а 5 ноября проходит в городе-герое. Параллельно с этим 15 винодельческих хозяйств Крыма и Севастополя работают в режиме открытых дверей, проводя гастрономические дегустации», — рассказал Волченко и добавил, что уже зарегистрировано более трех тысяч участников.

Фестиваль молодого вина и гастрономии «#Ноябрьфест» впервые пройдет в регионе с 4 по 6 ноября. В день открытия будет работать выставка винодельческих предприятий и ресторанов полуострова, пройдут кулинарные мастер-классы и дегустации, предусмотрена концертная программа. Также гостей фестиваля ждет гастрономическая программа — они смогут попробовать блюда народов Крыма, местные сыры и морепродукты.

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