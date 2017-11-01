«Винная дорога» может соединить Крым и Севастополь
СИМФЕРОПОЛЬ, 1 ноя — РИА Новости Крым. На винном фестивале «#Ноябрьфест», который пройдет на этих выходных в Крыму и Севастополе, обсудят возможность создания «винной дороги» полуострова.
СИМФЕРОПОЛЬ, 1 ноя — РИА Новости Крым. На винном фестивале «#Ноябрьфест», который пройдет на этих выходных в Крыму и Севастополе, обсудят возможность создания «винной дороги» полуострова.
Об этом в ходе видеомоста
Он считает, что создание такого тура привлечет на полуостров ценителей качественного вина и станет одним из популярных туристических маршрутов.
«По итогам проведения фестиваля “Ноябрьфест” мы надеемся, что будет принято консолидированное решение о создании “винной дороги” как отдельного туристического направления в Крыму с целым рядом возможностей и туров. Можно сделать туры на один или несколько дней. Это будет решено в рамках конференции, которая также пройдет на территории обоих субъектов», — рассказал Волченко.
Идею создания винных туров поддержал глава Ростуризма Олег Сафонов.
«Сейчас создается гастрономическая карта России, и мы ждем соответствующих предложений от Крыма и Севастополя. Одна из особенностей этих субъектов — производство высококачественных вин, известных повсеместно в России. Мы надеемся, что Крым и Севастополь войдут с замечательными продуктами виноделия в гастрономическую карту России»
Глава Ростуризма также подчеркнул необходимость объединения усилий властей полуострова для успешного проведения событийных мероприятий такого уровня, потому что «эффект от этого получат оба субъекта».
«Фестиваль “#Ноябрьфест” действительно ломает все барьеры и шаблоны. Он одновременно проходит на территории Крыма и Севастополя: 4 ноября он открывается в гостиничном комплексе Ялты, а 5 ноября проходит в
Фестиваль молодого вина и гастрономии «#Ноябрьфест» впервые пройдет в регионе с 4 по 6 ноября. В день открытия будет работать выставка винодельческих предприятий и ресторанов полуострова, пройдут кулинарные