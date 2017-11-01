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13:07 (мск), источник: Интерфакс

СКР проверит башкирскую школу, где дети обучаются в антисанитарных условиях

Уфа. 1 ноября. ИНТЕРФАКС-ПОВОЛЖЬЕ — Следственные органы инициировали доследственную проверку информации об обучении учащихся в школе с протекающей крышей в Туймазинском районе Башкирии, сообщила пресс-служба СУ СКР по республике в среду.

По данным ведомства, в одном из сообществ в социальной сети «ВКонтакте» опубликован пост о том, что школу села Нижнетроицкое топит во время дождей после капитального ремонта кровли. По словам автора сообщения, дети обучаются в антисанитарных условиях. В доказательство к посту прикреплены фотографии.

«Следственное управление СКР по Башкирии проверит информацию из социальных сетей о халатности должностных лиц, допустивших антисанитарные условия в школе. Следователи выяснят, насколько качественно были оказаны услуги по капитальному ремонту, и кто причастен к возникновению антисанитарных условий», — говорится в сообщении.

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По результатам доследственной проверки будет принято соответствующее процессуальное решение.

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