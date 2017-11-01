СКР проверит башкирскую школу, где дети обучаются в антисанитарных условиях
Уфа. 1 ноября.
Уфа. 1 ноября.
По данным ведомства, в одном из сообществ в социальной сети «ВКонтакте» опубликован пост о том, что школу села Нижнетроицкое топит во время дождей после капитального ремонта кровли. По словам автора сообщения, дети обучаются в антисанитарных условиях. В доказательство к посту прикреплены фотографии.
«Следственное управление СКР по Башкирии проверит информацию из социальных сетей о халатности должностных лиц, допустивших антисанитарные условия в школе. Следователи выяснят, насколько качественно были оказаны услуги по капитальному ремонту, и кто причастен к возникновению антисанитарных условий», — говорится в сообщении.
По результатам доследственной проверки будет принято соответствующее процессуальное решение.