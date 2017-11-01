СКР проверит башкирскую школу, где дети обучаются в антисанитарных условиях

По данным ведомства, в одном из сообществ в социальной сети «ВКонтакте» опубликован пост о том, что школу села Нижнетроицкое топит во время дождей после капитального ремонта кровли. По словам автора сообщения, дети обучаются в антисанитарных условиях. В доказательство к посту прикреплены фотографии.