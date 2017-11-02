Парящий мост в столичном парке «Зарядье» закрыли из‑за образовавшейся на нем гололедицы
РИАМО — 1 ноя. Проход на Парящий мост в московском парке «Зарядье» закрыли для посетителей
РИАМО — 1 ноя. Проход на Парящий мост в московском парке «Зарядье» закрыли для посетителей
Ледяная корка образовался на деревянном покрытии моста
На данный момент мост закрыт, в дальнейшем его работа будет зависеть от погодных условий.
Парк «Зарядье» открыли в День города 9 сентября. «Зарядье» стал первым новым парком в границах Бульварного кольца за последние 200 лет. Это уникальный парковый комплекс, построенный в рекордно короткие сроки.
Парящий мост, откуда открывается необычный вид на центр Москвы, является одной из главных достопримечательностей парка.