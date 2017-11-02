Парящий мост в столичном парке «Зарядье» закрыли из‑за образовавшейся на нем гололедицы

Источник: РИАМО

Ледяная корка образовался на деревянном покрытии моста из-за неправильно выполненных водостоков. Сейчас со льдом на Парящем мосту пытаются справиться коммунальщики.

На данный момент мост закрыт, в дальнейшем его работа будет зависеть от погодных условий.

Парк «Зарядье» открыли в День города 9 сентября. «Зарядье» стал первым новым парком в границах Бульварного кольца за последние 200 лет. Это уникальный парковый комплекс, построенный в рекордно короткие сроки.

Источник: РИАМО