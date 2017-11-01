Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Меньшова объяснила свое исчезновение из шоу «Сегодня вечером»
Трапезу в одиночестве связали с ожирением
Водители столкнулись с необычной проблемой в начавшемся сезоне
Готовивший покушение на Путина ранен, его жена убита
МВД объявило план «Сирена» из-за готовившего покушение на Путина
Пять ударов по «руке Москвы»: как идет охота на ТрампаКто и как ведет расследование «российского досье» в США
СМИ: директор Балуева объяснила, почему актера сняли с рейса
Мы унизили РФ и расплачиваемся за это-Джон Ле Карр
Японские автомобили: самое-самое из Токио
Кроссовер Skoda Karoq: первое видео
СМИ: Элитные войска США «без лишнего шума» оказались у границ РФ
«Накроем Россию куполом» — Коротченко о силе С-500
Кейт Миддлтон появилась на публике в спортивном костюме (фото)
Принц Гарри и его девушка оказались дальними родственниками
«Мгновенная остановка террориста»: СМИ о новом оружии ШАК-12
Полковник ВСУ о крымчанах: Понесут ответственность
Какими будут ставки по ипотеке в следующем году
Названа средняя зарплата работников ЖКХ
Фоторепортажи
12Праздник миллиона огней
12Таиланд прощается с королем
13:28 (мск), источник: РИА Новости

Ученые опровергли миф о рекордной «прожорливости» мозга человека

МОСКВА, 1 ноя — РИА Новости. Человеческий мозг уступает в своей «прожорливости» мозгу многих обезьян, лемуров и даже тупай, примитивных родичей приматов, что ставит под сомнение гипотезу о том, что эволюцией человека «дирижировал» рост его мозга, говорится в статье, опубликованной в Journal of Human Evolution.

Источник: РИА "Новости"

«Мы показали, что человек не обладает уникально “прожорливым” мозгом. Это ставит под сомнение один из краеугольных принципов современной антропологии и истории эволюции человечества», — заявил Даг Бойер (Doug Boyer) из университета Дьюка в Дареме (США).

Одной из главных загадок в истории эволюции человека является то, как наши предки смогли обзавестись столь большим и «прожорливым» мозгом, потребляющим примерно четверть энергии, вырабатываемой нашим организмом. Как показывают наблюдения за гориллами и шимпанзе, они в принципе не могут обладать столь большим мозгом, так как им пришлось бы есть пищу круглые сутки.

По этой причине сегодня почти ве ученые считают, что эволюция человека была в целом обусловлена ростом размеров мозга. Его увеличение привело к появлению различных приспособлений, в том числе умения пользоваться орудиями труда и варить пищу, которые помогали нашим предкам обеспечивать свою нервную систему необходимым количеством энергии.

Бойер и его коллега Арианна Харрингтон (Arianna Harrington) предполагают, что эти представления являются в корне неверными, сравнив то, как много калорий получает наш мозг по сравнению со всем остальным телом, и аналогичный параметр для 15 видов приматов, грызунов и других видов млекопитающих.

В этих замерах ученые руководствовались очень простым соображением — источником глюкозы и других нутриентов для всех органов тела, в том числе и мозга, является кровь. Чем больше нужно энергии, тем больше крови необходимо доставить в орган и тем шире и многочисленнее будут кровеносные сосуды.

В свою очередь, ширина этих сосудов будет отражаться в том, как устроена нижняя часть черепа, и как распределены эти сосуды по шее и другим частям тела, связанных со снабжением мозга кровью. Это позволяет вычислить типичное и пиковое количество энергии, которую организм человека или животных тратит на снабжение мозга.

Эти замеры и сравнения привели к достаточно странным результатам. С одной стороны, Харрингтон и Бойер подтвердили, что мозг человека действительно потребляет примерно в 2−5 раз больше энергии с поправкой на разницу в весе, чем нервные системы шимпанзе, мышей, белок и кроликов.

С другой стороны, многие другие животные, в том числе и менее «продвинутые» виды обезьян, и даже лемуры и тупайи, оказались обладателями еще более «прожорливых» нервных систем, чем человек. Все эти виды никогда не считались «интеллектуалами» мира животных, и поэтому, как отмечает Бойер, раньше никто не пытался изучать их при анализе истории эволюции человека.

Читайте также
Отвечающие за зрение области мозга развиваются и у взрослых

Подобные результаты замеров и сравнений, как считают биологи, говорят о том, что картина эволюции человека может быть совершенно обратной той, которую сегодня рисуют антропологи — возможно, что приобретение способности изготовлять и пользоваться орудиями труда заставило предков человека «отрастить» мозг, а наоборот.

Проверить эту идею можно, если найти останки древних людей, включающие в себя не только отдельные фрагменты костей черепа, но и шейные позвонки. Реконструкция их системы кровоснабжения, как заключают ученые, поможет нам понять, были ли наши предки больше похожи на шимпанзе или горилл в этом отношении, или на человека, мартышек и самых примитивных приматов.

Игры разума: работа мозга он-лайн и его дистанционное управление
Во время загрузки произошла ошибка.
16 сентября© Ньюстюб
Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
 Кадыров рассказал, кто стоит за убийством супруги Осмаева
'Она хватает всех, с кем у нее были дружеские связи'
Вячеслав Володин сформулировал базовые ценности России
Обвиняемому по делу Роскомнадзора предложили огромную зарплату
В Крыму поврежден еще один газопровод, не исключена диверсия
США оценили стоимость модернизации ядерного арсенала страны
Что изменится в российском законодательстве с 1 ноября
Хэллоуин добрался до МКС
В Новосибирске школьника будут судить за исправление оценок
Спорт
ЦСКА: спасибо, что живой Красно-синие вернулись в гонку за выход в плей-офф Лиги чемпионов
Авто
Новая ловушка ГИБДД: штраф за отсутствие знака «Ш» Готовитесь к зиме? Уже переобулись или собираетесь это сделать? А помните ли вы про необходимость установки знака «Шипы»?
Hi-Tech
Samsung Galaxy S8 подешевел в России более чем на треть Эксперты Hi-Tech Mail.Ru изучили рынок и выяснили, что «бывший» флагман теперь можно купить более чем на 35% дешевле РРЦ
Кино
Располневший Кроу и Кидман с новой прической на съемках Звезды значительно изменились ради ролей супругов в гей-драме
Недвижимость
Спрос на малогабаритные квартиры в Москве вырос в 50 раз
Без света и воды. Услуги ЖКХ теперь могут отключить за долг в тысячу рублей
Пять последних трендов российского рынка загородной недвижимости
Как передать недвижимость несовершеннолетнему наследнику
Леди
Как красятся первые леди разных стран (фото) Жены президентов годами не изменяют своим привычкам в макияже, и попросили профессионального визажиста прокомментировать – а оправдана ли такая привязанность?
Дети
Светлана Зейналова похвасталась талантом «особенной» дочки У телеведущей подрастает дочь-художница.
Все о ремонте
8 «нет», которые можно сказать дизайнеру интерьера
Как правильно подготовить дачу к зиме
7 идей, как быстро обновить интерьер
5 способов выжать из балкона максимум
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь