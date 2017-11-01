Ученые опровергли миф о рекордной «прожорливости» мозга человека

Источник: РИА "Новости"

«Мы показали, что человек не обладает уникально “прожорливым” мозгом. Это ставит под сомнение один из краеугольных принципов современной антропологии и истории эволюции человечества», — заявил Даг Бойер (Doug Boyer) из университета Дьюка в Дареме (США).

Одной из главных загадок в истории эволюции человека является то, как наши предки смогли обзавестись столь большим и «прожорливым» мозгом, потребляющим примерно четверть энергии, вырабатываемой нашим организмом. Как показывают наблюдения за гориллами и шимпанзе, они в принципе не могут обладать столь большим мозгом, так как им пришлось бы есть пищу круглые сутки.

По этой причине сегодня почти ве ученые считают, что эволюция человека была в целом обусловлена ростом размеров мозга. Его увеличение привело к появлению различных приспособлений, в том числе умения пользоваться орудиями труда и варить пищу, которые помогали нашим предкам обеспечивать свою нервную систему необходимым количеством энергии.

Бойер и его коллега Арианна Харрингтон (Arianna Harrington) предполагают, что эти представления являются в корне неверными, сравнив то, как много калорий получает наш мозг по сравнению со всем остальным телом, и аналогичный параметр для 15 видов приматов, грызунов и других видов млекопитающих.

В этих замерах ученые руководствовались очень простым соображением — источником глюкозы и других нутриентов для всех органов тела, в том числе и мозга, является кровь. Чем больше нужно энергии, тем больше крови необходимо доставить в орган и тем шире и многочисленнее будут кровеносные сосуды.

В свою очередь, ширина этих сосудов будет отражаться в том, как устроена нижняя часть черепа, и как распределены эти сосуды по шее и другим частям тела, связанных со снабжением мозга кровью. Это позволяет вычислить типичное и пиковое количество энергии, которую организм человека или животных тратит на снабжение мозга.

Эти замеры и сравнения привели к достаточно странным результатам. С одной стороны, Харрингтон и Бойер подтвердили, что мозг человека действительно потребляет примерно в 2−5 раз больше энергии с поправкой на разницу в весе, чем нервные системы шимпанзе, мышей, белок и кроликов.

С другой стороны, многие другие животные, в том числе и менее «продвинутые» виды обезьян, и даже лемуры и тупайи, оказались обладателями еще более «прожорливых» нервных систем, чем человек. Все эти виды никогда не считались «интеллектуалами» мира животных, и поэтому, как отмечает Бойер, раньше никто не пытался изучать их при анализе истории эволюции человека.

Читайте также Отвечающие за зрение области мозга развиваются и у взрослых

Подобные результаты замеров и сравнений, как считают биологи, говорят о том, что картина эволюции человека может быть совершенно обратной той, которую сегодня рисуют антропологи — возможно, что приобретение способности изготовлять и пользоваться орудиями труда заставило предков человека «отрастить» мозг, а наоборот.