Пиотровский заявил, что в Омск летать дешевле, чем в Париж

Сегодня, 1 ноября, в Омск в рамках «Дней Эрмитажа» прилетел глава этого музея Михаил Пиотровский. Он рассказал о новом проекте, благодаря которому жители Сибири смогут увидеть экспонаты из Санкт-Петербурга и шедевры мирового искусства, приезжая в Омск.

Напомним, идея создания в Омске Центра «Эрмитаж-Сибирь» появилась в 2013 году и для этих целей сейчас реставрируется историческое здание страхового общества «Саламандра». Размещение центра в подобном здании было одним из условий этого проекта.

Михаил Пиотровский, директор Государственного музея Эрмитаж:

— Это будет активная работа, и раз в год в Омске проводится большая выставка из Эрмитажа. Сегодня мы презентуем экспозицию уникального оружия. Другое дело, что сейчас слетать в Париж дешевле, чем в Омск.