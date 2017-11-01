Пиотровский заявил, что в Омск летать дешевле, чем в Париж
Директор главного музея страны поделился планами на выставление экспозиций. Он планирует привозить в Омск экспозиции из Эрмитажа раз в год.
Директор главного музея страны поделился планами на выставление экспозиций. Он планирует привозить в Омск экспозиции из Эрмитажа раз в год.
Сегодня, 1 ноября, в Омск в рамках «Дней Эрмитажа» прилетел глава этого музея Михаил Пиотровский. Он рассказал о новом проекте, благодаря которому жители Сибири смогут увидеть экспонаты из
Напомним, идея создания в Омске Центра «Эрмитаж-Сибирь» появилась в 2013 году и для этих целей сейчас реставрируется историческое здание страхового общества «Саламандра». Размещение центра в подобном здании было одним из условий этого проекта.
Михаил Пиотровский, директор Государственного музея Эрмитаж:
— Это будет активная работа, и раз в год в Омске проводится большая выставка из Эрмитажа. Сегодня мы презентуем экспозицию уникального оружия. Другое дело, что сейчас слетать в Париж дешевле, чем в Омск.
Отметим, что «Дни Эрмитажа» в Омске продлятся по 2 ноября.