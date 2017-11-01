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13:16 (мск), источник: РИА Крым

Все больше российских студентов хотят работать в Крыму

СИМФЕРОПОЛЬ, 1 ноя — РИА Новости Крым. Ежегодно растет количество студентов, которые желают работать в Крыму.

Источник: РИА "Новости"

Об этом со ссылкой на руководителя штаба студенческих отрядов Южного федерального округа Александра Дубровского сообщает пресс-служба министерства курортов и туризма РК.

По словам Дубровского, студенты со всей России приезжают на полуостров, чтобы поработать и отдохнуть. «Только за лето 2017 года отработали ребята из 25 региональных отделений нашей организации. Мы готовим кадры сразу по профильным направлениям, среди которых есть и сервисная работа, связанная с туристической отраслью. Большой плюс в том, что подготовка сотрудников для каждого работодателя индивидуальна», — подчеркнул он.

Кроме того, Дубровский отметил, что полуостров интересен молодежи с точки зрения истории, культурного наследия, спортивных событий. «Так что ребята с удовольствием сюда едут», — заключил глава штаба.

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