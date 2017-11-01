Все больше российских студентов хотят работать в Крыму

По словам Дубровского, студенты со всей России приезжают на полуостров, чтобы поработать и отдохнуть. «Только за лето 2017 года отработали ребята из 25 региональных отделений нашей организации. Мы готовим кадры сразу по профильным направлениям, среди которых есть и сервисная работа, связанная с туристической отраслью. Большой плюс в том, что подготовка сотрудников для каждого работодателя индивидуальна», — подчеркнул он.