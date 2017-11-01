Рост заболеваемости пневмонией среди школьников отмечается в ряде районов Нижегородской области

Источник: РИА "Новости"

В связи с этим ведомством вводились мероприятия для минимизации распространения внебольничных пневмоний. В частности, это введение текущей дезинфекции, отмена культурно-массовых мероприятий и приостановление образовательной деятельности некоторых учебных заведений.

В настоящее время у школьников начинаются осенние каникулы, что позволит снизить уровень заболеваемости. В это время образовательным организациям рекомендовано провести ревизии вентиляционных систем и заключительную дезинфекцию помещений.