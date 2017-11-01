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13:23 (мск), источник: НТА-Приволжье

Рост заболеваемости пневмонией среди школьников отмечается в ряде районов Нижегородской области

Как сообщили агентству «НТА-Приволжье» в управлении Роспотребнадзора по Нижегородской области, в октябре месяце в ряде районов и городов региона отмечался рост заболеваемости внебольничными пневмониями среди школьников 7−14 лет.

Источник: РИА "Новости"

В связи с этим ведомством вводились мероприятия для минимизации распространения внебольничных пневмоний. В частности, это введение текущей дезинфекции, отмена культурно-массовых мероприятий и приостановление образовательной деятельности некоторых учебных заведений.

В настоящее время у школьников начинаются осенние каникулы, что позволит снизить уровень заболеваемости. В это время образовательным организациям рекомендовано провести ревизии вентиляционных систем и заключительную дезинфекцию помещений.

При этом, управление Роспотребнадзора отмечает, что в период с января по сентябрь текущего года показатель заболеваемости внебольничными пневмониями ниже на 5% аналогичного периода 2016 года. А в целом заболеваемость в Нижегородской области находится на уровне средних показателей по Приволжскому федеральному округу.

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