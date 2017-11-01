Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
СМИ: Пугачева утерла нос Бузовой на новогоднем огоньке
Ученые раскрыли секрет сексуального удовольствия женщин
Водители столкнулись с необычной проблемой в начавшемся сезоне
Готовивший покушение на Путина ранен, его жена убита
МВД объявило план «Сирена» из-за готовившего покушение на Путина
Пять ударов по «руке Москвы»: как идет охота на ТрампаКто и как ведет расследование «российского досье» в США
СМИ: директор Балуева объяснила, почему актера сняли с рейса
Мы унизили РФ и расплачиваемся за это-Джон Ле Карр
Новая ловушка ГИБДД: штраф за отсутствие знака «Ш»
Jeep официально показал новое поколение Wrangler
СМИ: Элитные войска США «без лишнего шума» оказались у границ РФ
«Мосийчук соврал»: журналист рассказал о взрыве
Кейт Миддлтон появилась на публике в спортивном костюме (фото)
Принц Гарри и его девушка оказались дальними родственниками
«Мгновенная остановка террориста»: СМИ о новом оружии ШАК-12
Полковник ВСУ о крымчанах: Понесут ответственность
Переезд трех министерств обойдется в 25 млрд рублей
20 самых недорогих районов Москвы (фото)
Фоторепортажи
12100 лет Октябрьской революции
10Ураган «Герварт» прошел по Северной Европе
13:33 (мск), источник: VN.ru

Мэрия убирает каток с площади Ленина

Главный каток и зимнюю горку Новосибирска перенесут с площади Ленина в Центральный парк культуры и отдыха. При этом аттракционы будут бесплатными для всех горожан, сообщает пресс-центр мэрии.

Перенос главного катка города позволит продлить его работу на весь зимний период и увеличить его площадь. «Такое решение было принято на основании опыта организации работы катка на площади Ленина в прошлые годы: он работал один месяц, а его содержание было связано с большими затратами и технологическими трудностями», — уточнил мэр Анатолий Локоть, подчеркнув, что горка, как и раньше, должна быть бесплатной.

Каток, организованный в парке в прошлом году, был экспериментальным, добавила начальник департамента культуры, спорта и молодежной политики мэрии Анна Терешкова. На этот раз его организацией займутся профессионалы МАУ «Стадион», именно они обустраивали ледовую площадку на площади Ленина.

Каток будет бесплатным для всех горожан, взять же коньки напрокат можно будет за плату. «Жаль, что каток работал только месяц, важно продлить этот период и обеспечить его работу на всю зиму, чтобы как можно больше горожан смогли его посетить», — отметила Анна Терешкова.

Рядом с ледовой площадкой установят большую новогоднюю елку. Но главная елка по традиции последних лет будет установлена на площади Ленина. Здесь также организуют работу елочного городка, построят ледовые фигуры.

Что касается позапрошлого года, то открытие новогоднего городка на площади Ленина в тот раз состоялось 25 декабря, причем организаторы отказались от установки сценической площадки, и все действие разворачивалось прямо на катке. По периметру городка были установлены ледовые скульптуры-тантамарески, отражающие сюжеты фильмов разных лет, где каждый новосибирец мог почувствовать себя киногероем и сделать фото на память.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Мэрия убирает каток с площади Ленина
Глава Роскомнадзора разъяснил суть закона об анонимайзерах
Кто и как ведет расследование «российского досье» в США
В Крыму поврежден еще один газопровод, не исключена диверсия
США оценили стоимость модернизации ядерного арсенала страны
Что изменится в российском законодательстве с 1 ноября
Глава РПЦ: семья нужна для сохранения государства
В Новосибирске школьника будут судить за исправление оценок
Спорт
ЦСКА: спасибо, что живой Красно-синие вернулись в гонку за выход в плей-офф Лиги чемпионов
Авто
Новая ловушка ГИБДД: штраф за отсутствие знака «Ш» Готовитесь к зиме? Уже переобулись или собираетесь это сделать? А помните ли вы про необходимость установки знака «Шипы»?
Hi-Tech
Samsung Galaxy S8 подешевел в России более чем на треть Эксперты Hi-Tech Mail.Ru изучили рынок и выяснили, что «бывший» флагман теперь можно купить более чем на 35% дешевле РРЦ
Кино
Располневший Кроу и Кидман с новой прической на съемках Звезды значительно изменились ради ролей супругов в гей-драме
Недвижимость
Спрос на малогабаритные квартиры в Москве вырос в 50 раз
Ставки по ипотеке упадут до 5%
Как передать недвижимость несовершеннолетнему наследнику
Россияне смогут платить за ЖКХ без посредников
Леди
Как красятся первые леди разных стран (фото) Жены президентов годами не изменяют своим привычкам в макияже, и попросили профессионального визажиста прокомментировать – а оправдана ли такая привязанность?
Дети
Женщина забеременела во время беременности Сообщается, что подобные случаи происходят очень редко.
Все о ремонте
7 идей, как быстро обновить интерьер
5 способов выжать из балкона максимум
Как законно перенести кухню в комнату
8 «нет», которые можно сказать дизайнеру интерьера
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь