Мэрия убирает каток с площади Ленина

Перенос главного катка города позволит продлить его работу на весь зимний период и увеличить его площадь. «Такое решение было принято на основании опыта организации работы катка на площади Ленина в прошлые годы: он работал один месяц, а его содержание было связано с большими затратами и технологическими трудностями», — уточнил мэр Анатолий Локоть, подчеркнув, что горка, как и раньше, должна быть бесплатной.

Каток, организованный в парке в прошлом году, был экспериментальным, добавила начальник департамента культуры, спорта и молодежной политики мэрии Анна Терешкова. На этот раз его организацией займутся профессионалы МАУ «Стадион», именно они обустраивали ледовую площадку на площади Ленина.

Каток будет бесплатным для всех горожан, взять же коньки напрокат можно будет за плату. «Жаль, что каток работал только месяц, важно продлить этот период и обеспечить его работу на всю зиму, чтобы как можно больше горожан смогли его посетить», — отметила Анна Терешкова.

Рядом с ледовой площадкой установят большую новогоднюю елку. Но главная елка по традиции последних лет будет установлена на площади Ленина. Здесь также организуют работу елочного городка, построят ледовые фигуры.