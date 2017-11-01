Врачи Челябинской области впервые пересадили сердце

Как рассказал главный врач ЧОКБ Дмитрий Альтман, первая в мире пересадка сердца от человека к человеку была проведена 50 лет назад — в 1967 году. Через 20 лет аналогичная операция осуществлена в Советском Союзе. До настоящего момента в России существовало 9 центров, в которых осуществляется трансплантация сердца. Несколько дней назад этот список пополнила и Челябинская областная клиническая больница.

Первую на Южном Урале трансплантацию провела операционная бригада в составе 10 человек. «Данный случай является ярким примером коммуникационного сотрудничества докторов. Наши врачи объединили усилия со специалистами из Свердловской областной клинической больницы и совместно провели первую трансплантацию сердца на Южном Урале», — рассказал Дмитрий Альтман.

Сердце пересадили 54-летнему жителю Миасса Александру Обухову с диагнозом «дилатационная кардиомиопатия с застойной сердечной недостаточностью». Операция длилась в течение шести часов.

Как рассказал агентству Дмитрий Альтман, сегодня в Российской Федерации делается около 200 трансплантаций сердца в год, из них около 150 — в Москве, порядка 4−5 операций — в Свердловской области. Челябинская областная больница намерена «поставить на поток» трансплантологию сердца (сделать это обычным оперативным вмешательством) уже с будущего года.

Как уточнил главный трансплантолог минздрава Челябинской области Алексей Барышников, сердце, в отличие от почек, гораздо проще подобрать, потому что не требуется такого количества совпадений по параметрам. «Главное требование — чтобы орган был полностью здоров и соответствовал по размеру и расположению основных артерий», — пояснил Барышников.