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13:32 (мск), источник: Uralpress.ru

Врачи Челябинской области впервые пересадили сердце

Бригада врачей Челябинской областной клинической больницы провели первую в регионе операцию по пересадке сердца.

Как рассказал главный врач ЧОКБ Дмитрий Альтман, первая в мире пересадка сердца от человека к человеку была проведена 50 лет назад — в 1967 году. Через 20 лет аналогичная операция осуществлена в Советском Союзе. До настоящего момента в России существовало 9 центров, в которых осуществляется трансплантация сердца. Несколько дней назад этот список пополнила и Челябинская областная клиническая больница.

Первую на Южном Урале трансплантацию провела операционная бригада в составе 10 человек. «Данный случай является ярким примером коммуникационного сотрудничества докторов. Наши врачи объединили усилия со специалистами из Свердловской областной клинической больницы и совместно провели первую трансплантацию сердца на Южном Урале», — рассказал Дмитрий Альтман.

Сердце пересадили 54-летнему жителю Миасса Александру Обухову с диагнозом «дилатационная кардиомиопатия с застойной сердечной недостаточностью». Операция длилась в течение шести часов.

Как рассказал агентству Дмитрий Альтман, сегодня в Российской Федерации делается около 200 трансплантаций сердца в год, из них около 150 — в Москве, порядка 4−5 операций — в Свердловской области. Челябинская областная больница намерена «поставить на поток» трансплантологию сердца (сделать это обычным оперативным вмешательством) уже с будущего года.

Как уточнил главный трансплантолог минздрава Челябинской области Алексей Барышников, сердце, в отличие от почек, гораздо проще подобрать, потому что не требуется такого количества совпадений по параметрам. «Главное требование — чтобы орган был полностью здоров и соответствовал по размеру и расположению основных артерий», — пояснил Барышников.

Как уточнил Дмитрий Альтман, в Челябинской областной клинической больнице уже пересажено больше 100 почек, четыре печени. Пересаживают роговицы. «А дальше пойдем на мультиорганную пересадку, когда сразу несколько органов от одного донора одновременно пересаживаются нескольким пациентам. Я думаю, что через 1−2 года мы к этому придем», — поделился Дмитрий Альтман.

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