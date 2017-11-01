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13:30 (мск), источник: ГТРК "Южный Урал"

В пятницу челябинцы будут обнимать деревья

В предстоящую пятницу, 3 ноября, в Челябинске пройдет флешмоб «Обними дерево», сообщает корреспондент ГТРК «Южный Урал» со ссылкой на информацию организаторов.

Место встречи — памятник Курчатову в 12:00 часов. Экологический флешмоб в Челябинском городском бору проходит по инициативе движения «Время Че» и «Особо охраняемые природные территории Челябинской области». Добавим, что это уже второй подобный флешмоб в Челябинске. На этот раз организаторы обещают провести викторину с розыгрышем призов.

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