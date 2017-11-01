В пятницу челябинцы будут обнимать деревья

Место встречи — памятник Курчатову в 12:00 часов. Экологический флешмоб в Челябинском городском бору проходит по инициативе движения «Время Че» и «Особо охраняемые природные территории Челябинской области». Добавим, что это уже второй подобный флешмоб в Челябинске. На этот раз организаторы обещают провести викторину с розыгрышем призов.