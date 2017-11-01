Синоптики рассказали об опасном урагане «Герварт» в Воронеже

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Журналисты 36on.ru поинтересовались у главного синоптика Воронежской области, стоит ли опасаться неблагоприятного погодного явления жителям региона. По словам Александра Сушкова, сообщения в социальных сетях немного запоздали — ведь ураган «Герварт» уже у нас побывал.

— Очень мощный циклон прошел в основном по северной территории европейской части России. Побывал в Московской области, сейчас он находится вблизи Нижнего Новгорода, затем уйдет на Урал. Ураган «Герварт» задел и Воронежскую область. Вчера атмосферное давление упало до 725 мм рт. ст. Был снег с дождем и сильный ветер. Так, в Калаче и Таловой он достигал 19 м/с, в Воронеже — 17 м/с, — рассказал руководитель воронежского Гидрометцентра Александр Сушков.

Сейчас, по словам синоптика, воронежцам опасаться нечего. В ближайшие дни ожидается улучшение погодных условий.