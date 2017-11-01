Кайрат Нуртас ответил тем, кто считает его каракалпаком

«Мой род — Конырат, Жаугашты. Я родился в 1989 году в Туркестане. Я не имею никакого отношения к каракалпакам, друзья. К слову, каракалпаки — такие же люди. Не бывает плохих наций, бывают плохие люди. Я — чистый казах. Или кореец», — ответил Нуртас, пошутив, что многие считают его корейцем.