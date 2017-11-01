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13:34 (мск), источник: Nur.kz

Кайрат Нуртас ответил тем, кто считает его каракалпаком

Некоторые слушатели думают, что известный певец Кайрат Нуртас и его жена, Жулдыз Абдукаримова, по национальности каракалпаки.

Источник: Nur.kz

Артист в эфире программы «Follow Wars» на телеканале Gakku ответил на вопрос касательно своего происхождения.

«Мой род — Конырат, Жаугашты. Я родился в 1989 году в Туркестане. Я не имею никакого отношения к каракалпакам, друзья. К слову, каракалпаки — такие же люди. Не бывает плохих наций, бывают плохие люди. Я — чистый казах. Или кореец», — ответил Нуртас, пошутив, что многие считают его корейцем.

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Кайрат Нуртас ответил тем, кто считает его каракалпаком
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