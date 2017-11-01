Патриарх Кирилл объяснил необходимость традиционной семьи
По словам главы РПЦ, она нужна для сохранения государства.
По словам главы РПЦ, она нужна для сохранения государства.
Москва. 1 ноября. INTERFAX.RU — Патриарх Московский и всея Руси заявил, что традиционная семья является основой государства.
«Сохранение народа, духа, языка, государства — все это осуществляется посредством семьи, поскольку именно с семьей связан механизм передачи опыта по цепи поколений», — сказал он в среду на открытии ХХI Всемирного русского народного собора, посвященного теме «Россия в XXI веке: исторический опыт и перспективы развития».
По мнению патриарха, если взглянуть на этот процесс со стороны, можно дать ему точное определение «традиция», «не
«Семья — механизм передачи традиций, родители вкладываются в детей, финансируют их образование, передают семейные традиции, фотографии, правила поведения и хорошего тона, навыки любимой профессии: так возникают династии учителей, военных, спортсменов, строителей, священников», — сказал глава РПЦ.
То же самое, по его словам, относится и ко всей России, «мы сохраняем и передаем будущим поколениям историю, язык, культуру, религию, профессиональный и жизненный опыт». Патриарх также поделился своим определением семьи: «Это не только мы и наши дети, это и будущие поколения, которые нас не увидят, но непременно о нас узнают».
«Вот почему, говоря об обществе, можно утверждать, что общество — это тоже большая семья, семья семей. (…) И обществу угрожают те же вызовы, что угрожают семье: крайности ювенальной юстиции, однополые браки, утверждение трансгуманизма», — заключил патриарх.