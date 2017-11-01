Патриарх Кирилл объяснил необходимость традиционной семьи

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Москва. 1 ноября. INTERFAX.RU — Патриарх Московский и всея Руси заявил, что традиционная семья является основой государства.

«Сохранение народа, духа, языка, государства — все это осуществляется посредством семьи, поскольку именно с семьей связан механизм передачи опыта по цепи поколений», — сказал он в среду на открытии ХХI Всемирного русского народного собора, посвященного теме «Россия в XXI веке: исторический опыт и перспективы развития».

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По мнению патриарха, если взглянуть на этот процесс со стороны, можно дать ему точное определение «традиция», «не какая-то конкретная, а традиция как метод связи поколений в режиме общего дела».

«Семья — механизм передачи традиций, родители вкладываются в детей, финансируют их образование, передают семейные традиции, фотографии, правила поведения и хорошего тона, навыки любимой профессии: так возникают династии учителей, военных, спортсменов, строителей, священников», — сказал глава РПЦ.

То же самое, по его словам, относится и ко всей России, «мы сохраняем и передаем будущим поколениям историю, язык, культуру, религию, профессиональный и жизненный опыт». Патриарх также поделился своим определением семьи: «Это не только мы и наши дети, это и будущие поколения, которые нас не увидят, но непременно о нас узнают».

Кроме того, по словам патриарха, «семья — это первый жизненный опыт любви, семья — это школа любви, а значит, школа спасения».