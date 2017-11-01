Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Государство заплатит $1 млрд на спасение Усманова от шведов
Иркутский министр здравоохранения не помог пассажиру самолета, которому стало плохо
Актера Александра Балуева сняли с рейса Калининград-Москва
Дело о вмешательстве РФ в выборы США дало неожиданные результаты
«Это революция»: ученые о сборе биоматериала по всей России
Ли Харви Освальд был хорошим стрелком Рассекречены документы по убийству Кеннеди
Юлия Снигирь изменилась до неузнаваемости ради нового проекта
16-летняя Пуговка из «Папиных дочек» больше не будет сниматься
Японские автомобили: самое-самое из Токио
Кроссовер Skoda Karoq: первое видео
СМИ: Элитные войска США «без лишнего шума» оказались у границ РФ
«Мосийчук соврал»: журналист рассказал о взрыве
15-летний сын Тины Канделаки живет с девушкой
Как звезды отметили Хеллоуин: самые оригинальные костюмы
35-летняя Сати Казанова выходила замуж в кедах - фото
Жена Джигарханяна сбежала из-за крупного долга
Какими будут ставки по ипотеке в следующем году
Названа средняя зарплата работников ЖКХ
Фоторепортажи
1015 лет со дня захвата «Норд-Оста»
12В лондонском метро запустили поезд «Сердце России»
13:47 (мск), источник: Интерфакс

Патриарх Кирилл объяснил необходимость традиционной семьи

По словам главы РПЦ, она нужна для сохранения государства.

Источник: AP 2017

Москва. 1 ноября. INTERFAX.RU — Патриарх Московский и всея Руси заявил, что традиционная семья является основой государства.

«Сохранение народа, духа, языка, государства — все это осуществляется посредством семьи, поскольку именно с семьей связан механизм передачи опыта по цепи поколений», — сказал он в среду на открытии ХХI Всемирного русского народного собора, посвященного теме «Россия в XXI веке: исторический опыт и перспективы развития».

Читайте также
Патриарх Кирилл впервые в жизни увидел бездомного человека в Сан-Франциско

По мнению патриарха, если взглянуть на этот процесс со стороны, можно дать ему точное определение «традиция», «не какая-то конкретная, а традиция как метод связи поколений в режиме общего дела».

«Семья — механизм передачи традиций, родители вкладываются в детей, финансируют их образование, передают семейные традиции, фотографии, правила поведения и хорошего тона, навыки любимой профессии: так возникают династии учителей, военных, спортсменов, строителей, священников», — сказал глава РПЦ.

То же самое, по его словам, относится и ко всей России, «мы сохраняем и передаем будущим поколениям историю, язык, культуру, религию, профессиональный и жизненный опыт». Патриарх также поделился своим определением семьи: «Это не только мы и наши дети, это и будущие поколения, которые нас не увидят, но непременно о нас узнают».

Кроме того, по словам патриарха, «семья — это первый жизненный опыт любви, семья — это школа любви, а значит, школа спасения».

«Вот почему, говоря об обществе, можно утверждать, что общество — это тоже большая семья, семья семей. (…) И обществу угрожают те же вызовы, что угрожают семье: крайности ювенальной юстиции, однополые браки, утверждение трансгуманизма», — заключил патриарх.

В Москве открылся Всемирный русский народный собор
Во время загрузки произошла ошибка.
13:57 (мск)© Ньюстюб
3 комментарияк этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Глава Роскомнадзора разъяснил суть закона об анонимайзерах
Пять ударов по «руке Москвы»: как идет охота на Трампа
Банки Ротенбергов и Ковальчука допустили к бюджетным деньгам
Минюст представил варианты мер в ответ на притеснение RT в США
Подполковника МВД осудили за взятку от ОПГ, убившей 60 человек
Во Владимирской области озеро ушло под землю вместе с рыбой
Москалькова рассказала об «очищении энергетического тела»
Спорт
ЦСКА: спасибо, что живой Красно-синие вернулись в гонку за выход в плей-офф Лиги чемпионов
Авто
Новая ловушка ГИБДД: штраф за отсутствие знака «Ш» Готовитесь к зиме? Уже переобулись или собираетесь это сделать? А помните ли вы про необходимость установки знака «Шипы»?
Hi-Tech
Samsung Galaxy S8 подешевел в России более чем на треть Эксперты Hi-Tech Mail.Ru изучили рынок и выяснили, что «бывший» флагман теперь можно купить более чем на 35% дешевле РРЦ
Кино
Располневший Кроу и Кидман с новой прической на съемках Звезды значительно изменились ради ролей супругов в гей-драме
Недвижимость
Без света и воды. Услуги ЖКХ теперь могут отключить за долг в тысячу рублей
Ставки по ипотеке упадут до 5%
Россияне смогут платить за ЖКХ без посредников
Нелегальным мигрантам перекроют доступ к жилью
Леди
Как красятся первые леди разных стран (фото) Жены президентов годами не изменяют своим привычкам в макияже, и попросили профессионального визажиста прокомментировать – а оправдана ли такая привязанность?
Дети
Женщина забеременела во время беременности Сообщается, что подобные случаи происходят очень редко.
Все о ремонте
Как правильно подготовить дачу к зиме
10 советов по хранению в малогабаритке от архитектора
7 идей, как быстро обновить интерьер
5 способов выжать из балкона максимум
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь