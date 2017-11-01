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14:13 (мск), источник: Интерфакс

Москалькова рассказала о своей системе оздоровления и очистке энергетического тела

Москва. 1 ноября. INTERFAX.RU — Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова рассказала в кулуарах форума «50 плюс: все плюсы зрелого возраста» о системе оздоровления, которая позволяет ей оставаться в хорошей форме.

Источник: РИА "Новости"
Ты не можешь вести здоровый образ жизни, если у тебя нет своей системы оздоровления. Я зимой хожу босиком по снегу, летом — по росе, я обливаюсь холодной водой.
Татьяна Москалькова

Уполномоченный сообщила, что раз в год занимается очищением организма. «На четыре дня я отключаюсь от питания и пытаюсь почистить печень теми народными средствами, с помощью специалистов, которые мне помогают», — сказала Москалькова.

Также омбудсмен рассказала, что занимается «очищением энергетического тела с помощью простых упражнений, которые позволяют очистить энергетический мусор».

«Я стараюсь максимально делать добрые дела, потому что эта энергия обязательно дает новый импульс для полезных и правильных дел», — добавила она.

Мнение эксперта
Эта система оздоровления организма очень впечатляет, но, к сожалению, ни один из упомянутых способов не имеет доказанной эффективности. И если об обливаниях и хождении по снегу еще можно поспорить (закаливание – это все же дело индивидуальное), то чистка печени – это прямо-таки шарлатанская методика, на которой зарабатывают деньги недобросовестные «целители», а в сочетании с лечебным голоданием (эффективность которого тоже не доказана) она может быть вообще опасной. Наконец, очистка от энергетического мусора – это нечто совсем из параллельной реальности, хотя делать добрые дела полезно просто потому, что это приятно и поддерживает уровень гормонов счастья. А еще можно пить побольше воды и по показаниям принимать заместительную гормональную терапию и препараты кальция.
Александра Яковлева
главный редактор проекта Здоровье Mail.Ru
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