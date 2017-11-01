Москалькова рассказала о своей системе оздоровления и очистке энергетического тела

Эта система оздоровления организма очень впечатляет, но, к сожалению, ни один из упомянутых способов не имеет доказанной эффективности. И если об обливаниях и хождении по снегу еще можно поспорить (закаливание – это все же дело индивидуальное), то чистка печени – это прямо-таки шарлатанская методика, на которой зарабатывают деньги недобросовестные «целители», а в сочетании с лечебным голоданием (эффективность которого тоже не доказана) она может быть вообще опасной. Наконец, очистка от энергетического мусора – это нечто совсем из параллельной реальности, хотя делать добрые дела полезно просто потому, что это приятно и поддерживает уровень гормонов счастья. А еще можно пить побольше воды и по показаниям принимать заместительную гормональную терапию и препараты кальция.