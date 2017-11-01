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14:28 (мск), источник: ИА REGNUM

За концерт Газманова в Новосибирске бюджет заплатит 1,9 млн рублей

Олег Газманов и группа «Эскадрон» станут хедлайнерами празднования Дня народного единства в Новосибирске.

Источник: Reuters

Концерт Олега Газманова в День народного единства 4 ноября, продолжительностью 45 минут, обойдётся бюджету Новосибирской области в 1 млн 930 тыс. рублей. Выступление группы «Эскадрон» — ещё в 1 млн 118 тыс. рублей. В эту сумму входит организация перелётов шести исполнителей музыкальной группы, их проживание и трёхразовое питание. На гонорар за репетицию и выступление приходится 797 тыс. рублей.

Как сообщает корреспондент ИА REGNUM, соответствующая информация размещена на сайте госзакупок. Заказчиком выступила дирекция фестивальных, конкурсных и культурно-массовых программ Новосибирской области.

Помимо оплаты хедлайнеров финансовые средства также будут направлены на организацию многонациональной гастрономической площадки, которая запланирована в рамках фольклорно-этнографического фестиваля в День народного единства в сквере Новосибирского оперного театра — 653 тыс. рублей; на создание видеоконтента для фольклорно-этнографического фестиваля будет потрачено ещё 170 тыс. рублей; на техническое обслуживание — ещё 432 тыс. рублей. Общая сумма организации и проведения фольклорно-этнографического фестиваля и его концертной программы составляет 1 млн 417 тыс. рублей.

Всего же в рамках празднования Дня народного единства в Новосибирской области запланировано свыше тысячи различных мероприятий, более ста из них пройдут в областной столице — Новосибирске.

Ключевые события пройдут в областном центре на площади перед Новосибирским государственным академическим театром оперы и балета.

Так, в сквере перед театром и пройдёт фольклорно-этнографический фестиваль с участием творческих коллективов и диаспор области с танцами и песнями. Площадь перед входом в театр будет представлена в виде интерактивной многонациональной площадки, где пройдут игры и национальные обряды.

Вечером на главной площади города — площади Ленина — начнётся масштабная концертная программа, которая завершится массовым флешмобом #МЫЕДИНЫ — хороводом с участием Олега Газманова и жителей области. Далее — концерт Олега Газманова и группы’Эскадрон и праздничный фейерверк.

В этот же день, 4 ноября, Новосибирск присоединится ко Всероссийской акции «Ночь искусств».

А вот накануне праздника, 3 ноября, в Новосибирской области пройдёт большой этнографический диктант, который также приурочен ко Дню народного единства.

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