За концерт Газманова в Новосибирске бюджет заплатит 1,9 млн рублей
Олег Газманов и группа «Эскадрон» станут хедлайнерами празднования Дня народного единства в Новосибирске.
Олег Газманов и группа «Эскадрон» станут хедлайнерами празднования Дня народного единства в Новосибирске.
Концерт Олега Газманова в День народного единства 4 ноября, продолжительностью 45 минут, обойдётся бюджету Новосибирской области в 1 млн 930 тыс. рублей. Выступление группы «Эскадрон» — ещё в 1 млн 118 тыс. рублей. В эту сумму входит организация перелётов шести исполнителей музыкальной группы, их проживание и трёхразовое питание. На гонорар за репетицию и выступление приходится 797 тыс. рублей.
Как сообщает корреспондент ИА REGNUM, соответствующая информация размещена на сайте госзакупок. Заказчиком выступила дирекция фестивальных, конкурсных и
Помимо оплаты хедлайнеров финансовые средства также будут направлены на организацию многонациональной гастрономической площадки, которая запланирована в рамках
Всего же в рамках празднования Дня народного единства в Новосибирской области запланировано свыше тысячи различных мероприятий, более ста из них пройдут в областной столице — Новосибирске.
Ключевые события пройдут в областном центре на площади перед Новосибирским государственным академическим театром оперы и балета.
Так, в сквере перед театром и пройдёт
Вечером на главной площади города — площади Ленина — начнётся масштабная концертная программа, которая завершится массовым флешмобом #МЫЕДИНЫ — хороводом с участием Олега Газманова и жителей области. Далее — концерт Олега Газманова и группы’Эскадрон и праздничный фейерверк.
В этот же день, 4 ноября, Новосибирск присоединится ко Всероссийской акции «Ночь искусств».
А вот накануне праздника, 3 ноября, в Новосибирской области пройдёт большой этнографический диктант, который также приурочен ко Дню народного единства.