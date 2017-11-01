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14:30 (мск), источник: Uralpress.ru

Штормовое предупреждение в Челябинской области продлили еще на сутки

В Челябинской области продлено действие штормового предупреждения еще на сутки, до 2 ноября. Ожидается мокрый снег, порывистый ветер, перепад температур от плюса к минусу и обратно.

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Как сообщили агентству в Челябинском Гидрометцентре, в предстоящие сутки в отдельных районах области пройдут небольшие осадки в виде мокрого снега и дождя, в горах до умеренных. Утром в ряде территорий на дорогах слабый гололед. В Челябинске преимущественно без осадков, утром на отдельных участках дорог гололедица.

По прогнозам в дневные часы столбик термометра будет подниматься выше нулевой отметки. Ночью прогнозируются минусовые температуры. В большинстве районов сохраняется снежный покров высотой от 0,5 до 4 сантиметров.

Синоптики обещают ветер до 7−12 метров в секунду, отдельные порывы 17−22 метров в секунду. В областном центре ветер будет усиливаться до 17 метров в секунду. Из-за порывистого ветра чувство беспокойства и тревоги может возникнуть у людей с психо-эмоциональными нарушениями.

Влажно-прохладная и ветреная погода на фоне пониженного атмосферного давления может негативно сказаться на самочувствии большинства метеозависимых людей с заболеваниями сердца и сосудов, суставов и позвоночника, а также бронхов и легких.

Как сообщили в ЕДДС города Челябинска, при такой погоде повышается вероятность возникновения аварий на объектах и линиях энергосистем, аварийные отключения систем жизнеобеспечения при нарушении электроснабжения.

Вероятно увеличение количества ДТП, появление заторов на дорогах. Возможно, повреждение слабо укрепленных конструкций, повреждение кровли и остекления зданий, обрыв линий электропередач.

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