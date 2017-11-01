В 2017 году самыми популярными детскими именами стали София и Артем

Согласно данным Государственно-правового управления ЗАГС в 2017 году новорожденных девочек чаще всего называют Мариями, Аннами, Дарьями, Софьями, Анастасиями и Викториями. Среди мужских имен не первый год лидирующую позицию занимает имя Артем. Также в топ попали Александры, Матвеи, Михаилы и Максимы. Отметим, что такие имена, как Дмитрий и Иван, которые ранее были весьма популярны у молодых родителей, выбыли из списка.

Кстати, с начала 2017 года в Омске родились 17 349 детей. Из них 51% — мальчики, 49% — девочки.

Отметим, что популярными стали некоторые женские имена, которые еще недавно считались редкими. Как пояснили в ведомстве, речь идет о таких именах, как Арина, Варвара, Ева, Арсений и Тимофей.

Также в моду вошли старинные имена. Теперь в Омске живут Меланья, Забава, Стефанида, Пелагея, Прасковья, Евдокия, Авдей, Евсей, Евграф, Ермолай, Климент и Ярополк.