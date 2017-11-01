В 2017 году самыми популярными детскими именами стали София и Артем
Также родители стали чаще давать детям двойные и экзотические имена.
Также родители стали чаще давать детям двойные и экзотические имена.
Согласно данным
Кстати, с начала 2017 года в Омске родились 17 349 детей. Из них 51% — мальчики, 49% — девочки.
Отметим, что популярными стали некоторые женские имена, которые еще недавно считались редкими. Как пояснили в ведомстве, речь идет о таких именах, как Арина, Варвара, Ева, Арсений и Тимофей.
Также в моду вошли старинные имена. Теперь в Омске живут Меланья, Забава, Стефанида, Пелагея, Прасковья, Евдокия, Авдей, Евсей, Евграф, Ермолай, Климент и Ярополк.
Двойные имена начинают набирать популярность. За 9 месяцев 2017 года в Омске зарегистрировано 8 двойных имен: