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14:44 (мск), источник: СуперОмск

После прихода Буркова губернаторский Мерседес срочно сдают в ремонт

Хозяйственное управление правительства Омской области готовится к ремонту трех служебных иномарок, следует из информации на сайте госзакупок.

На ТО и текущий ремонт планируется потратить сумму, сопоставимую со стоимостью нового автомобиля средней руки — 715 тыс. рублей.

Речь идет о трех «Мерседесах» — S 500 (2011 г. в.), S 500 (2008 г. в.) и Mercedes-Benz Viano (2007 г. в.). Первый, скорее всего, принадлежит губернатору Омской области — именно на такой машине передвигался Виктор Назаров. Покупка авто еще при Леониде Полежаеве почти за 7 миллионов сопровождалась скандалом, в связи с которым сделку провели через Агентство рекламно-выставочной деятельности.

«Губермобиль» требует основательной работы — в списке перечислено 36 позиций. В том числе — замена свечей, воздушного фильтра, тормозной жидкости и колодок, компрессора пневмоподвески, регулировка схождения колес и уровня кузова и пр. В рамках ТО запланированы испытания тормозной системы; проверки наружного освещения, угла наклона фар, стеклоочистителя, стеклоомывателя, системы очистки фар, жидкости усилителя рулевого управления, охлаждающей жидкости. Необходимо проверить все видимые детали в моторном отсеке на наличие повреждений и негерметичностей.

Итоги тендера подведут 16 ноября, а закончить работы нужно до 25 декабря. Отметим, аналогичный контракт был заключен с ООО «СОТ Моторс» в январе 2017 года, сроком исполнения до 31 декабря 2017 года. Тогда обслуживание двух легковых «Мерседесов» обошлось в 303 тыс. рублей.

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