После прихода Буркова губернаторский Мерседес срочно сдают в ремонт
Хозяйственное управление правительства Омской области готовится к ремонту трех служебных иномарок, следует из информации на сайте госзакупок.
Хозяйственное управление правительства Омской области готовится к ремонту трех служебных иномарок, следует из информации на сайте госзакупок.
На ТО и текущий ремонт планируется потратить сумму, сопоставимую со стоимостью нового автомобиля средней руки — 715 тыс. рублей.
Речь идет о трех «Мерседесах» — S 500 (2011 г. в.), S 500 (2008 г. в.) и
«Губермобиль» требует основательной работы — в списке перечислено 36 позиций. В том числе — замена свечей, воздушного фильтра, тормозной жидкости и колодок, компрессора пневмоподвески, регулировка схождения колес и уровня кузова и пр. В рамках ТО запланированы испытания тормозной системы; проверки наружного освещения, угла наклона фар, стеклоочистителя, стеклоомывателя, системы очистки фар, жидкости усилителя рулевого управления, охлаждающей жидкости. Необходимо проверить все видимые детали в моторном отсеке на наличие повреждений и негерметичностей.
Итоги тендера подведут 16 ноября, а закончить работы нужно до 25 декабря. Отметим, аналогичный контракт был заключен с ООО «СОТ Моторс» в январе 2017 года, сроком исполнения до 31 декабря 2017 года. Тогда обслуживание двух легковых «Мерседесов» обошлось в 303 тыс. рублей.